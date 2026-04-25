Un momento de profunda emoción se vivió en Noticias Caracol cuando el periodista Fernando Rojas no pudo contener el llanto al relatar lo que presenció luego del atentado en Cajibío. En plena transmisión en vivo, el comunicador se quebró al describir la tragedia que deja, hasta ahora, al menos 13 personas muertas y decenas de heridos.

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Durante el enlace, el director del noticiero, Juan Roberto Vargas, envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y a los habitantes del Cauca, destacando que se trata de una situación que va más allá de cifras y medidas, y que toca directamente el lado humano del país. Fue en ese momento cuando Rojas, visiblemente afectado, comenzó a narrar lo que vio en terreno.

El periodista explicó que hombres armados habrían instalado un retén en la zona y atravesado vehículos para dificultar el paso, mientras esperaban la reacción de las autoridades. Según su relato, el ataque se produjo cuando un vehículo tipo chiva pasaba por el sector y fue activado un artefacto explosivo, generando una escena devastadora.

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“Hoy en la tarde estuvimos en el lugar de los hechos y la verdad es que uno se queda sin palabras al mostrar lo que sucedió. Hombres armados llegaron hacia el mediodía, hicieron un retén, atravesaron vehículos para causar la llegada del Ejército a esa zona. El Ejército no alcanzó a llegar porque estaban movilizándose a pie, llegaron a la zona a prestar apoyo a la población civil, pero en el momento en el que una chiva atravesaba una alcantarilla fue activado el artefacto explosivo causando la situación que hoy vemos y que le deja a uno el corazón partido, triste arrugado, de ver las personas ahí, sus lamentaciones, de no creer lo que está pasando en el Cauca”, relató el periodista.

Con la voz entrecortada, Rojas describió el impacto emocional que le dejó la cobertura. “Es un momento muy difícil para mi región”, dijo, antes de hacer una pausa por la conmoción. Aseguró que escuchar los testimonios de las víctimas y ver la destrucción lo llenó de impotencia, al punto de que le resultó complicado continuar con su reporte.

“Las personas nos comentaban que no querían que esto siguiera pasando, que no pueden haber más muertes en nuestra región. Discúlpenme que me conmueva un poco, es que es difícil narrar lo que está pasando en mi departamento”, concluyó.

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