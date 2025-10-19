La cuarta edición de ‘Stream Fighters‘, que se llevó a cabo en la noche del 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, prometía ser uno de los eventos más vibrantes del año, reuniendo a reconocidos creadores de contenido en un espectáculo que mezcló deporte, ‘show’ y redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, el momento que terminó acaparando la atención no fue el resultado del combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, sino la reacción de Carmen Valdiri, madre de la influencer barranquillera.

(Vea también: Yina Calderón le envió mensaje a Valdiri luego de abandonar la pelea: “Tiene la realidad alterada”)

Su gesto de evidente disgusto luego de la abrupta decisión de Yina Calderón de abandonar el ‘ring’ se convirtió en uno de los clips más comentados de la noche, viralizándose rápidamente en plataformas como Instagram, TikTok y X (antes Twitter).

Lee También

Todo ocurrió cuando Yina, luego de algunos minutos de enfrentamiento con Andrea, decidió retirarse antes de finalizar el combate, lo que automáticamente le dio la victoria a ‘La Valdiri’. Este inesperado desenlace dejó un ambiente de desconcierto en el recinto y provocó abucheos entre los asistentes, quienes esperaban un duelo intenso entre las dos figuras.

La sorpresa fue mayor cuando Carmen Valdiri, quien se encontraba en primera fila apoyando a su hija, fue captada por las cámaras con un gesto de desagrado, cruzando los brazos y moviendo la cabeza en señal de desaprobación. La reacción no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

En redes, muchos usuarios interpretaron la expresión de Carmen como reflejo del sentir general del público, que esperaba un espectáculo más completo. Otros, en cambio, destacaron que la madre de Andrea siempre ha sido muy expresiva y que su reacción fue espontánea, una muestra de apoyo a su hija, quien quedó con ganas de demostrar su preparación en el ‘ring’.

La situación escaló aún más cuando Juliana Calderón, hermana de Yina, protagonizó una breve discusión con Carmen Valdiri, lo que aumentó la tensión en el evento, pues las mujeres casi se van a los golpes. Aunque solo fue un cruce de palabras no pasó a mayores, los asistentes notaron el ambiente incómodo que quedó luego de la decisión de la huilense de abandonar la pelea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

A pesar del incidente, Andrea Valdiri fue aplaudida por su profesionalismo y buena disposición para continuar el combate, mientras que Yina Calderón explicó posteriormente que su retiro se debió a motivos personales y desacuerdos con la organización del evento.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de usuarios salieron a comentar el gesto de Carmen Valdiri, dejando mensajes llenos de humor y apoyo hacia la madre de Andrea. Entre los comentarios más destacados se leía: “Después de Betsy, Carmen Valdiri”, “ni las esferas del Dragón la salvaron de su Muñequera” y “la mamá de Colombia, oyooo”, entre muchos otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.