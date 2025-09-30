La relación entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada llegó a su fin en medio de rumores, especulaciones y declaraciones públicas de ambos protagonistas. Lo que en un inicio parecía una separación tranquila se vio envuelto en versiones sobre terceras personas, algo que obligó a cada uno a dar su versión para aclarar el tema.

(Vea también: Ella es Elizabeth López, modelo que relacionaron con el ‘agropecuario’, ex de Aída Merlano)

¿Quién es Elizabeth López, la mujer que sería amante del ex de Aída Victoria Merlano?

Pese a la claridad con la que ambos hablaron, en los medios empezaron a circular versiones que vinculaban a Juan David Tejada con una mujer llamada Elizabeth López, conocida como modelo y empresaria.

Ante las especulaciones, López decidió hablar en el programa Lo sé todo para aclarar lo sucedido. “Yo les quiero contar la verdad de lo que realmente sucedió y cómo fueron los hechos, porque nada es así como lo están diciendo”, comenzó.

Lee También

La modelo explicó que conoció a Tejada hace un año, cuando él estuvo interesado en arrendar una finca en la que ella vive actualmente. A partir de ese intento de negocio se mantuvieron en contacto como amigos, pues compartían gustos e intereses similares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Más tarde coincidieron en un video musical de corte agropecuario, razón por la cual fueron vistos juntos y comenzaron los rumores.

“Fue un asunto de trabajo. La persona que nos llevó al video nos convocó porque teníamos el perfil. El negocio de la finca no se dio, pero quedamos como amigos. Nunca pasó nada más. No sé mucho de su relación con ella, pero lo que sí sé es que cuando grabamos el video ellos aún estaban juntos”, relató.

Elizabeth fue categórica al negar cualquier romance con Tejada y aprovechó para defender su estilo de vida. “Soy orgullosamente agropecuaria, es mi mundo, me da paz, felicidad. Es un mundo muy completo que es la tierra y lo disfruto demasiado”, concluyó.

¿Qué dijo la expareja de Aída Victoria Merlano de separación?

El primero en pronunciarse fue Juan David Tejada. A través de un comunicado en sus redes sociales, explicó que entendía la curiosidad de sus seguidores, ya que su relación había sido pública desde el inicio.

“Mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Claramente, al ser una relación pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas”, expresó.

Tejada fue enfático en que la decisión fue tomada de común acuerdo y en buenos términos. “Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana. No fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi gran respeto y admiración para ella”, puntualizó.

La versión de Aída Victoria Merlano

Por su parte, Aída Victoria Merlano también se pronunció y fue directa al señalar que no pretendía convertir su ruptura en un espectáculo mediático. “No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático”, escribió en sus plataformas digitales.

La creadora de contenido confesó, además, que la separación ocurrió poco después del nacimiento de su hijo, en julio. “Yo tenía tres días de haber parido cuando tomé la decisión. Quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad. Y creo que lo logré, porque Emi y yo pasamos esas semanas, que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos”, contó.

Mientras Aída Victoria se enfoca en su maternidad y en disfrutar de su hijo, Tejada insiste en mantener una relación cordial y respetuosa. Por su parte, Elizabeth López defendió su nombre y aclaró cualquier malentendido, dejando claro que lo suyo con el ex de Aída Victoria fue simplemente una coincidencia laboral.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.