Este jueves, la pareja de cantantes de música popular compartieron con sus seguidores en redes imágenes del tatuaje que se hicieron ambos en conmemoración a su matrimonio.

Los dos se dieron el “sí, acepto” en el altar el pasado 14 de mayo de 2022, día en el que se casaron en una boda que se llevó a cabo en el municipio El Retiro, en Antioquia.

Actualmente, la pareja sostiene una de las relaciones más consolidadas del entretenimiento colombiano pese a que, aunque no parezca, en un principio nunca existió atracción por parte de la cantante.

Cómo conquistó Jessi Uribe a Paola Jara

En una entrevista que la antioqueña dio hace unos meses reconoció que cuando conoció a su actual esposo no era de su gusto.

“Él lo sabe y por eso lo cuento y lo digo. Él sabe que no me gustaba, para nada. Nunca lo vi con ojos de nada. Cuando grabamos ‘Como si nada’ fue normal, ni físicamente, nada, cero, [lo veía] como otro artista, grabamos, bacano, me caía bien, pero nada más”explicó Paoja Jara en el programa ‘Palante Podcast’.

En su relato, la intérprete de ‘Pobre perro’ y ‘Mala mujer’ mencionó que a medida que iba compartiendo con Jessi Uribe iba descubriendo quién era más allá del cantante. Incluso, esa cercanía fue la que hizo que un día sintiera algo diferente al verlo.

“Esa cercanía de irlo conociendo me permitió conocer más su corazón, lo que era como persona y el talento tan increíble que tiene. Pero claro, más de 3 meses viajando juntos, compartiendo, haciendo promoción de la canción, eso da la oportunidad de conocer a la persona más allá de su talento y él fue tan insistente que como que hablamos tanto que llegó un día en el que me levanté y nos teníamos que ver en un concierto y cuando lo vi me saludó y me dieron nervios”, agregó en el mismo espacio.

Lo que en su momento fue confusión para la cantante terminó convirtiéndose en un amor que sostiene hasta el día de hoy.

“Yo dije: ‘Qué pasó si no me daban nervios verlo’. Me preocupé muchísimo porque para que a mí me pasara eso era muy difícil. Era muy difícil que me gustara alguien y en ese momento dije: ‘Juepucha, este man… perdí’”, concluyó al respecto la artista de 40 años.