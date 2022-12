El reconocido actor conoció a la también actriz Juana Arboleda y quedó flechado. Su romance empezó a gestarse en el teatro y todo parecía ir muy bien. Hasta que él pensó que estaban cayendo en rutina y le pidió que terminaran.

(Vea también: Actor de ‘El man es Germán’ confesó sus problemas con el alcohol: “Terminamos llorando”)

“Fue como una cosa de yo quiero ser soltero, quiero vivir la vida, estamos en una rutina. Yo salí pues…super soltero. Y ella estaba muy mal. Nosotros vivíamos juntos y había que estar pendiente de cosas de la casa. Yo estaba hecho una loca” dijo.

Y agregó: “Cuando van pasando los meses me empieza a hacer falta ella y dejo esa vida de soltero y ella se puso super guapa y comenzó a salirse de ese dolor en el que estaba. Se fue de viaje por Europa. Yo la veía por las historias de Instagram hasta que ella me dijo que no la jodiera más”.

En entrevista con Diva Rebeca, el artista aseguró que fueron semanas muy duras y dolorosas: “Yo me vi en una situación como ¿esto era lo que yo quería? No me daban ganas. No quería nada. Me volví loco como una cabra, me bajé de peso. Estaba loco. No me le volví a aparecer y así duramos un par de meses. Hasta que me accidenté”.

El recordado ‘Michael Giovanny’ de la producción del Canal RCN ‘El Man es Germán’, recordó que casi se le destruye la cara en un accidente que tuvo y fue ahí donde vio la oportunidad para recuperar a su gran amor.

(Lea también: “Prescindieron de mí”: Jhon Álex Toro contó cuando lo cambiaron por Sebastián Martínez)

“Me llevó a la casa. La primera noche no me dejó ni pasar la puerta. Como un perrito. Ya a la décima noche le dije que la extrañaba mucho. Hasta que un día terminamos haciendo el amor y volvimos”, recordó entre risas.

Pero añadió: “esa terminada sirvió mucho porque la relación se fortaleció”. Zea incluso dijo que no descarta la idea de casarse. Solo que se imagina haciéndolo debajo del mar o de una manera poco tradicional.