En entrevista con Diva Rebeca, el carismático artista conversó sobre algunos episodios de su vida. Uno de ellos definitivamente fue un antes y un después en su carrera.

(Vea también: Afirman que Marianela González, de ‘Pa’ quererte’, “terminó” con su novia: quién es)

El canal RCN grababa Pa Quererte, que en ese momento tenía otro nombre, una adaptación de una novela emitida en México y España con gran éxito. Y el protagonista era Jhon Álex Toro, pero después de un mes de grabaciones todo se detuvo.

“Eso uno no lo puede asumir de forma personal. Yo me lo olía. Cuando la administración cambió y empezaron a parar y decir que ya no rodábamos porque había un problema, ya venía la semana santa. Luego problemas con locaciones. Al segundo día que dijeron eso yo pensé que estaba pasando algo raro. Luego dijeron que la producción iba a quedar quieta, aplazada y congelada. Es el primer proyecto en el que estoy donde aplazan, reestructuran y deciden que esta pieza no va, esa pieza no va. Ese elemento sale de cuadro”, confesó.