En entrevista con Diva Rebeca, el actor Rafa Zea, de ‘El man es Germán‘, confesó que mientras estudiaba sobrepasó límites que nunca imaginó. Quien interpretó a Michael Giovanny en la icónica serie habló de esa difícil etapa cuando el alcohol lo consumía.

“Era tan ñoño, que aún en mi época de borracho me iba muy bien en el estudio. Hasta que una gran actriz de Colombia, que era mi profesora de la universidad, y que yo adoraba, me citó en un bar. Yo chupaba mucho y mis compañeros empezaron a darle quejas diciéndole que yo llegaba ‘borrachito’ a las clases de 9, a media caña”, inició relatando el actor a Diva Rebeca.

Y agregó: “Nos fuimos a un ‘barcito’, llegamos, pidió dos cervezas para decirme que el trago se me estaba saliendo de las manos y que estaba bebiendo mucho y que el trago era una cosa muy delicada y ella me hablaba con el alma porque me quería mucho. Y mientras me hablaba de la importancia de no beber nos pegamos una rasca. Terminamos llorando”, recordó.