La situación la grabó la recordada actriz de ‘Betty, la fea’, quien, a través de sus redes sociales, explicó detalladamente el problema que tuvo con Avianca cuando se disponía a abordar un avión junto a su esposo, con destino a Colombia, para visitar a su familia.

Según Ramírez, todo comenzó con una mala información que le brindaron en la aerolínea, la cual indicaba que no debía pagar su equipaje, ya que es categoría ‘silver’; sin embargo, cuando llegó al aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, los funcionarios le dijeron que sí le tocaba pagar la maleta que llevaba, la cual tenía un costo de 90 dólares.

Con el disgusto por el cobro de su equipaje, Natalia y su esposo se enfrentaron a otro episodio, esta vez, cuando iban a ingresar al avión.

La actriz comentó que su marido, que viajaba en el mismo vuelo, pero pertenecía a un grupo distinto para abordar, tuvo un altercado con un trabajador de la aerolínea y, por ende, se vio obligada a bajarse del avión.

“No me están dejando viajar ni a mí ni a mi marido. Simplemente, porque mi marido llegó a la puerta, él es de otro grupo, y le dijo al muchacho ‘detente, no me toques’. Se armó el caos y dijeron que no estábamos listos para viajar. Esto es de locos”, dijo la celebridad en un video.