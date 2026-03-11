Luego de su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ Renzo Meneses y Marilyn Patiño comenzaron a dar señales de cercanía que no pasaron desapercibidas para los seguidores del programa.

Ambos fueron vistos compartiendo juntos y muy felices durante el reconocido Carnaval de Barranquilla, uno de los eventos culturales más importantes del país.

(Vea también: Dos exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ sorprendieron al besarse en el Carnaval de Barranquilla)

Las imágenes de ese encuentro no tardaron en circular por redes sociales y rápidamente se volvieron virales, despertando comentarios, teorías y todo tipo de reacciones entre los fanáticos del programa.

El revuelo fue aún mayor porque, durante la emisión del ‘reality’, muchos espectadores pensaban que Renzo podría tener una conexión especial con Mariana Zapata, influenciadora digital que además fue una de las principales rivales de Marilyn Patiño dentro de la competencia.

Por esa razón, ver a la actriz compartiendo con Meneses fuera de la casa causó sorpresa y abrió un debate entre los seguidores del formato, que empezaron a especular sobre un posible romance.

“A mí no me da miedo nada de eso porque yo ya he estado embarazada y he sido abandonada, así que dime algo que yo no haya vivido para asustarme. Yo sé que si me embarazo voy a criarlo sola. Todos mis hijos los crío sola, llevo tres hijos y cuando me iba a embarazar, antes de embarazarme ya lo sabía. Dime algo que no sepa”, expresó la actriz, generando diversas reacciones entre los internautas.

Marilyn Patiño y Renzo Meneses son novios

Sin embargo, lo que hasta ese momento eran rumores y especulaciones terminó confirmándose durante la emisión de este miércoles 11 de marzo del programa ‘Buen día, Colombia’.

En plena transmisión, Renzo Meneses y Marilyn Patiño confirmaron públicamente que sí están iniciando una relación sentimental.

Aunque al principio ambos se mostraron un poco tímidos frente a las cámaras, finalmente resolvieron la tensión con un gesto que despejó cualquier duda: un beso en vivo delante de todos, con el que oficializaron su romance frente a la audiencia colombiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

Durante la conversación, los dos revelaron que la conexión entre ellos comenzó realmente en Barranquilla. Según contaron, dentro de la casa del ‘reality’ hubo algunas insinuaciones y momentos de cercanía, pero la relación no llegó a concretarse en ese momento, porque Renzo comenzó a coquetearle a Mariana Zapata.

Fue después de finalizar el programa, cuando coincidieron en el Carnaval, que comenzaron a compartir más tiempo y a conocerse de una manera distinta.

Ahora ambos aseguran que están empezando este nuevo capítulo con tranquilidad, disfrutando el proceso y sin apresurarse. Incluso comentaron que, aunque cada uno tiene hijos, por ahora prefieren avanzar poco a poco antes de dar pasos más grandes.

De hecho, reconocieron que sus hijos todavía no se conocen, pero no descartan que en el futuro puedan dar ese paso cuando la relación esté más consolidada.

Por ahora, Marilyn Patiño y Renzo Meneses aseguran que están enfocados en construir su historia con calma, mientras disfrutan de esta nueva etapa que comenzó, curiosamente, entre música, comparsas y la alegría del Carnaval de Barranquilla.

