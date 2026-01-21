La actriz Marilyn Patiño ingresó a ‘La casa de los famosos’ el pasado 12 de enero, dejando a sus tres hijos al cuidado de su madre. Desde su entrada, ha demostrado gran determinación y carisma, buscando conquistar al público y competir por convertirse en la ganadora de la tercera temporada.

(Vea también: Marilyn Patiño hizo confesión sobre su último embarazo: “Quién no se ha acostado con un amigo”)

Mientras enfrenta retos y convivencias, mantiene en mente a su familia como su principal motivación. Su participación promete momentos emocionantes y llenos de estrategia dentro del ‘reality’.

¿Qué le pasó al papá de los primeros dos hijos de Marilyn Patiño?

La actriz ha enfrentado una vida marcada por alegrías y tragedias, siendo madre de tres hijos: Valentín, nacido en 2018; Samuel, nacido en 2020; y Milagros, quien llegó al mundo el primero de enero de 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marilyn Patiño Zapata (@marilynpatino1)

Los dos primeros son fruto de su relación con Héctor Fabián Bonilla Ulloa, mientras que la menor, Milagros, fue concebida tras la muerte de su expareja, siendo hija de un amigo cercano de la actriz. La vida de Marilyn y su familia dio un giro inesperado con la trágica muerte de Bonilla y otros tres hombres en un hecho que conmocionó al país.

El 15 de octubre de 2023, Héctor Fabián Bonilla se dirigía desde Cali, Valle del Cauca, hacia una finca ganadera en Caloto, Cauca, cuando fue interceptado por hombres armados que lo ataron y lo asesinaron junto a otras tres personas. La masacre, reportada por Indepaz, dejó inicialmente la identificación de un solo fallecido, Alex Ricardo Barrera Acevedo.

El 24 de octubre, Marilyn Patiño confirmó que su exesposo había sido una de las víctimas. Según información de Semana, las autoridades manejan dos hipótesis sobre los hechos: por un lado, que se trató de un acto delictivo ligado a la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco; y por otro, que podría haber sido un ajuste de cuentas relacionado con los negocios de las víctimas.

¿Quién es el papá de la hija de Marilyn Patiño?

Luego de esta tragedia, la actriz decidió trasladarse a Estados Unidos junto a sus dos hijos, buscando comenzar una nueva vida lejos de la violencia que marcó su entorno. Fue allí donde conoció al padre de su tercera hija, Milagros. A finales de 2024, en entrevista con Vea, Marilyn reveló que estaba embarazada nuevamente, lo que causó gran sorpresa entre sus seguidores debido a las difíciles circunstancias que había vivido.

A pesar de las críticas, en diciembre de 2024 dio a luz a su tercer bebé, Milagros, a quien describió como un regalo inesperado que llegó para transformar su vida y darle un nuevo propósito como madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marilyn Patiño Zapata (@marilynpatino1)

En la misma entrevista, Marilyn compartió cómo ha sido la experiencia de criar a tres hijos en medio de tantas dificultades. Reconoce que, al principio, no fue fácil asimilar la llegada de un nuevo bebé, sobre todo porque no estaba dentro de sus planes.

Sobre la relación con el padre de Milagros, la actriz aclaró que se trató de un amigo muy cercano y que su vínculo no implicó una relación seria o comprometida. “Fue solo una vez que bastó para que esto sucediera. No soy partidaria de que uno tenga que casarse o luchar por un amor cuando no existen lazos construidos para asumir responsabilidades con tus hijos. Me parece súper irresponsable”, señaló.

