La industria de los medios en Colombia atraviesa un momento de profunda reflexión tras el comunicado emitido por Caracol Televisión el pasado viernes 21 de marzo, en el que informó la activación inmediata de sus protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley frente a denuncias por presunto acoso que involucran a dos periodistas y presentadores de la organización.

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En el pronunciamiento oficial, la compañía fue enfática en señalar que actuó con celeridad ante la gravedad de los hechos.

“Caracol Televisión informa que ha activado de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones”, indicó el medio, dejando claro su compromiso con el debido proceso y con la protección de quienes han denunciado.

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Camila Zuluaga se pronunció ante los casos de acoso en Caracol Televisión y Blu Radio

En medio de este contexto, la periodista Camila Zuluaga, directora del programa Mañanas Blu 10 AM en Blu Radio, se pronunció a través de un editorial en vivo que ha tenido gran repercusión.

En su intervención, recordó que desde hace años ha promovido un periodismo con enfoque en los derechos de las mujeres, incluso cuando esto causaba incomodidad en algunos sectores.

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Zuluaga evocó varios casos emblemáticos que marcaron al país, como las denuncias en la Universidad Nacional, en gremios como Asobancaria y en otros medios de comunicación, subrayando que estas situaciones no son aisladas, sino parte de una problemática estructural.

Además, destacó iniciativas pedagógicas impulsadas desde los medios, como la sección ‘No es normal, es acoso sexual’, de Blu Radio, que fue creada junto a Claudia Palacios, que buscaba visibilizar y cuestionar conductas históricamente aceptadas.

La periodista también hizo un reconocimiento a las mujeres que han decidido hablar, resaltando la valentía que implica denunciar en contextos donde muchas veces no existen pruebas materiales. “A las víctimas hay que creerles”, afirmó, insistiendo en la importancia de escuchar sus voces sin prejuicios y de generar entornos seguros para que puedan expresarse.

Otro de los puntos más contundentes de su editorial fue la crítica al silencio cómplice. Zuluaga cuestionó a quienes, habiendo presenciado comportamientos inapropiados, optaron por no intervenir ni denunciar. Según señaló, esa pasividad ha contribuido durante años a perpetuar estas dinámicas dentro de los espacios laborales.

“Se cierra un ciclo y se abre otro. Después de siete años de trabajo consciente, todo esto está saliendo a la luz. Las mujeres se están organizando para decir ‘basta ya En Blu Radio y Caracol Televisión, esto demuestra que el cambio es irreversible y que no estamos dispuestas a aceptar estas conductas nunca más. Por eso, mi compromiso como mujer y periodista es seguir garantizando que, donde haya una mujer silenciada por el acoso, exista un micrófono abierto para escucharla”, concluyó.

El caso en Caracol Televisión marca un nuevo capítulo en la discusión sobre acoso en Colombia, especialmente en el sector de los medios y ser escuchada la voz de las mujeres.

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