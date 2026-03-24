Como si se tratara de municiones adicionales a las que había dentro del Hércules C-130 de la FAC siniestrado este lunes en Putumayo, y que comenzaron a explotar no bien la aeronave cayó a tierra en la vereda La Tagua y se prendió en llamas, las declaraciones de los políticos también empezaron a estallar después de la tragedia. Sobre el viejo y emblemático aparato caído también sobrevolaron como aves de rapiña los intereses que ven a escasas diez semanas la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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Es claro que los políticos no están haciendo campaña abierta con la tragedia (no la ponen en clave de disputa por la presidencia de la República), pero cualquier opinión o comentario de un interesado en las elecciones tiene un claro propósito electoral. Tengan fundamento o no, las acusaciones mutuas y los argumentos empleados laceran la memoria de los 66 héroes fallecidos y 57 heridos que dejó el accidente. También golpean a las familias de las víctimas, acongojadas por el dolor que ocasionan las pérdidas irreparables y llenas de estupor debido a la manera como son contados y usados sus seres queridos. Lo que debería ocurrir es que todos esperen el resultado de las investigaciones. Pero no es así.

Choques de Gustavo Petro por accidente aéreo

Si bien el presidente Gustavo Petro tuvo una expresión inicial genérica solidaria (“Siento mucho dolor por los hijos perdidos”, dijo antes de que se conociera la cifra definitiva de fallecidos), de inmediato puso el hecho en el exótico plano —y más para esta tragedia— de la lucha de clases: “Esta es la consecuencia del egoísmo social de los ricos. Listos para decirles héroes a los muchachos pobres que van a la guerra y les quitan el dinero para que no los maten porque priorizan la maximización de sus ganancias codiciosas y mal habidas”. Y de ahí siguió con la retahíla de razones que da prácticamente para todos los acontecimientos.

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En línea con la manera como ha abordado los problemas desde cuando comenzó su gestión, ajustó el espejo retrovisor: “En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué? Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra corrupta para la guerra ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos? Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria”.

Por zafarse el presidente de cualquier responsabilidad y decir cosas como “las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar [documentos] Conpes/confis desde hace un año que lo pedí”, o que “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”, la senadora uribista María Fernanda Cabal le dijo que es “un inútil”, porque lleva cuatro años “dando excusas y jamás asumiendo su incapacidad. Ya estamos hartos del mismo cuento. Pero claro como son militares esos le duelen menos que los guerrilleros”.

El presidente explotó, insultante, mostrándose igual que en otras ocasiones como único adalid de la vida: “Usted es mujer vampira, tenemos varias incluidas en las candidaturas. Les gusta la sangre y a mi salvar las vidas. Antes que saque usted banderas de victoria de la muerte yo quiero sacar las banderas de la vida y de la luz. […] Usted con sus mortajas, mujeres de alma oscurecida, enamoradas de las mortajas y de la sangre, y yo con mi esperanza de la vida, aferrado a la luz pase lo que pase”.

Ante la afirmación del presidente de que “la renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años”, la exministra de Defensa Martha Lucía Ramíres lo increpó: “No es cierto !!! Su primer año de gobierno el de su ministro de defensa Iván Velázquez devolvieron al presupuesto $800.000 millones que iban a equipo y mantenimiento de Fuerza Pública”. Y Petro volvió a estallar: “Princesa de la oligarquía, ¿se le olvida que tuve que recortar presupuestos, porque sus amigos todos incluidos algunos liberales, decidieron no aprobar los impuestos a los ricos hundiendo la financiación del estado? Por eso me obligaron a recortar el presupuesto”.

Políticas en campaña atacan a Gustavo Petro

A los fuegos que detonaron tras el accidente se sumaron las palabras de la candidata Claudia López, que en principio no se condolió por las víctimas ni sus familias, sino que fue a su objetivo de una vez: “Presidente si se dedicara a gobernar más que a hacer campaña por su partido y candidato habría concretado a tiempo esta y otras acciones indispensables de gobierno para garantizar la seguridad de nuestras tropas, gentes y territorios. Lamentarse y echar culpas, en vez de asumir responsabilidades y correctivos oportunos, no resuelve nada. Colombia no puede seguir al garete de sus errores de gobierno, narrativas de campaña y de su ausencia de política de seguridad y defensa, sustituida totalmente por el fracaso rotundo de la supuesta política de paz total”.

Paloma Valencia, después de lamentar la tragedia y de enviar un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas, acusó al presidente Petro de andar “echándoles la culpa” a los funcionarios intermedios del Ministerio de Defensa. “No es aceptable, presidente, que usted no asuma que usted es el comandante en jefe y que de usted dependen las decisiones del Estado”, dijo Valencia en X. “Usted decidió comprar unos aviones Gripen por el doble del precio que los han comprado otras naciones, en vez de comprar los helicópteros y los aviones que necesitamos. Son sus decisiones las que tienen consecuencias y es su mandato el que está teniendo las consecuencias sobre la vida de los jóvenes que están en la fuerza pública. Es inaceptable que usted pretenda delegarla en funcionarios de menor jerarquía”.

En cambio, Abelardo de la Espriella se limitó a lamentar la tragedia y a manifestar su solidaridad con las familias. “Con profundo dolor recibo la noticia del trágico accidente del avión Hércules de @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo, Putumayo. Acompaño en este momento de duelo a las familias de nuestros uniformados, quienes con valor, honor y espíritu de sacrificio entregan todo al servicio de la Patria. Su ejemplo permanecerá siempre en la memoria de la Nación. Gratitud eterna a nuestros héroes”, escribió en X, sin, por ahora, echar culpas ni señalar responsables. Y más discreta aún fue la posición de Sergio Fajardo e Iván Cepeda que, hasta la madrugada de este martes, no se habían pronunciado sobre el siniestro del avión de la FAC.

Todos deberían recordar que guardar silencio ante la memoria de los muertos es un acto de respeto, duelo colectivo y solidaridad que permite honrar la vida de los fallecidos. También da espacio a reflexionar sobre su pérdida y procesar el dolor. Colombia está de luto y los héroes caídos y sus familias merecen que los políticos hagan una pausa, por lo menos hasta después de las exequias. Aunque ya es claro que eso no va a ocurrir porque lo que está en juego es muy grande. La grandilocuencia para referirse a los muertos, a los jóvenes, a la vida, debería ser aplastada por el gesto efectivo y universal que garantice paz en sus tumbas.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.