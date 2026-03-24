En medio de un consejo de ministros que se desarrolló este martes 24 de marzo, el Gobierno reveló imágenes inéditas del accidente del avión militar ocurrido en Puerto Leguízamo (Putumayo).

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Durante la sesión, Gustavo Petro se refirió al accidente y lamentó la muerte de los uniformados. En su intervención, señaló que situaciones como esta obligan a revisar a fondo lo ocurrido.

“Es indudablemente lamentable para las familias de los soldados muertos. Van 69 muertos (último dato). Lo que no nos logra hacer el narcotráfico, terminamos haciéndolo con responsabilidades internas”, indicó el presidente.

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De acuerdo con el balance oficial, presentado por el mandatario, se confirmó la muerte de 69 personas, entre ellas 61 soldados del Ejército, 6 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial y 2 miembros de la Policía. Además, se reportaron al menos 57 heridos, varios de ellos en estado crítico, quienes fueron trasladados a hospitales en diferentes ciudades del país.

En total, la aeronave transportaba 128 ocupantes, lo que evidencia la magnitud de la tragedia. Algunos reportes también indican que uno de los ocupantes permanece desaparecido, mientras continúan las labores de identificación de las víctimas, proceso que se ha visto afectado por las condiciones en las que quedaron los cuerpos, lo que dificultó la identificación.

Explicación oficial sobre el estado del avión y video sobre investigación

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Silva, entregó detalles sobre el estado de la aeronave y el proceso investigativo. Según explicó, existe un equipo especializado en seguridad operacional que adelanta las indagaciones bajo protocolos estrictos, lo que garantiza rigurosidad en cada etapa del análisis.

El alto oficial señaló que, aunque aún persisten dudas, la investigación no responde a decisiones arbitrarias, sino a una normatividad técnica definida. En sus palabras, este proceso busca esclarecer lo ocurrido con base en evidencia verificable, lo que refuerza la confianza en los resultados que se entregarán.

Además, en la reunión, el uniformado presentó un video en que mostró el recorrido de la aeronave, peso que transportaba y detalles de recorridos previos.

#ORDENPÚBLICO Esta es la explicación que dio el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Silva, frente al estado del avión Hércules C130 accidentado en Puerto Leguizamo, Putumayo. “Probablemente no he despejado todas las dudas que tengamos, pero hay una… pic.twitter.com/StufvvZzdP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 25, 2026

Principales hipótesis sobre accidente de avión militar

Las autoridades avanzan en el análisis de las causas del accidente, sin descartar factores como fallas mecánicas, errores humanos o posibles problemas en el mantenimiento. Hasta el momento, se ha descartado que el hecho esté relacionado con un ataque externo o condiciones climáticas adversas, lo que orienta la investigación hacia aspectos técnicos y operativos.

Mientras tanto, se avanza en el análisis de las causas del accidente, sin descartar factores como fallas mecánicas, errores humanos o posibles problemas en el mantenimiento. Hasta el momento, la investigación se mantiene abierta y se centra en el estudio de los restos de la aeronave y la información técnica disponible, lo que orienta la investigación hacia aspectos operativos y estructurales.

Este accidente se convirtió en una de las tragedias aéreas más graves de la aviación militar colombiana en los últimos años, lo que reactivó el debate sobre las condiciones de seguridad, el mantenimiento de las aeronaves y la protección del personal militar en operaciones de transporte.

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