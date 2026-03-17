Un video dejó al descubierto los momentos de terror que terminaron con la muerte de Néstor Harry Acosta Leal, trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en medio de un violento ataque registrado en el occidente de Bogotá.

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El crimen ocurrió en la tarde del lunes 16 de marzo en el sector de Ciudad Salitre, un hecho que volvió a encender las alarmas por la inseguridad en la capital.

Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran cómo, sobre las 2:00 p. m., Acosta fue interceptado en la avenida La Esperanza con carrera 69D.

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Según testigos, el funcionario se encontraba hablando por celular cerca de un paradero del SITP cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra.

En el video se observa un forcejeo entre la víctima y los delincuentes, quienes intentaban arrebatarle el celular. Al parecer, opuso resistencia, lo que derivó en que uno de los atacantes desenfundara un arma de fuego y le disparara en al menos dos ocasiones.

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Tras los disparos, el hombre cayó al suelo gravemente herido, mientras los delincuentes huyeron del lugar en la motocicleta. El video muestra cómo la víctima queda tendida en el pavimento.

Caso de trabajador del Acueducto que fue atacado en Salitre (Bogotá)

Testigos indicaron que Néstor Harry Acosta Leal permaneció con signos vitales durante varios minutos, entre 10 y 12, mientras se esperaba la llegada de una ambulancia.

Sin embargo, el servicio médico no llegó a tiempo y el trabajador falleció en el lugar de los hechos.

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Acosta no solo era conocido como vecino del barrio Salitre, donde vivía desde hacía dos décadas, sino también como un funcionario de larga trayectoria en la EAAB.

Estaba vinculado a la entidad desde abril de 2004 y se desempeñaba en la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos.

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