En la tarde de este jueves se registran manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en el norte de Bogotá, situación que ya provoca fuertes afectaciones en la movilidad sobre la calle 72, arriba de la avenida Caracas.

Sigue a PULZO en Discover

Debido a las protestas, Transmilenio informó el cierre temporal de varias estaciones troncales sobre la avenida Caracas mientras se controla la situación.

Qué estaciones de Transmilenio están cerradas por las manifestaciones en Bogotá

Según el reporte oficial del sistema, las estaciones cerradas son:

Calle 76

Flores

Calle 57

Marly

Av. 39

Calle 34

Calle 26

Agentes de tránsito y convivencia hacen presencia en la zona para acompañar la movilización y evitar mayores afectaciones. Entretanto, usuarios reportan demoras en los desplazamientos y congestión vehicular en corredores cercanos a Chapinero y el centro de la ciudad.

* Pulzo.com se escribe con Z