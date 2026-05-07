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Escrito por:  Winnie Rodríguez
Redactora     May 7, 2026 - 5:51 pm

En la tarde de este jueves se registran manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en el norte de Bogotá, situación que ya provoca fuertes afectaciones en la movilidad sobre la calle 72, arriba de la avenida Caracas.

Debido a las protestas, Transmilenio informó el cierre temporal de varias estaciones troncales sobre la avenida Caracas mientras se controla la situación.

Qué estaciones de Transmilenio están cerradas por las manifestaciones en Bogotá

Según el reporte oficial del sistema, las estaciones cerradas son:

  • Calle 76
  • Flores
  • Calle 57
  • Marly
  • Av. 39
  • Calle 34
  • Calle 26

Agentes de tránsito y convivencia hacen presencia en la zona para acompañar la movilización y evitar mayores afectaciones. Entretanto, usuarios reportan demoras en los desplazamientos y congestión vehicular en corredores cercanos a Chapinero y el centro de la ciudad.

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