Las manifestaciones que se desarrollan este jueves en inmediaciones de la Universidad Pedagógica terminaron en hechos vandálicos que afectan la movilidad y la operación de Transmilenio en el norte de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con un reciente reporte, un grupo aislado que se movilizaba desde la universidad adelantó acciones violentas dentro de la estación Calle 76 de Transmilenio, ubicada sobre la avenida Caracas con calle 76, en la localidad de Chapinero.

Además de los daños y disturbios registrados en la estación, evidenciaron el movimiento de maletines y otros elementos sobre la vía, situación que obligó al cierre del corredor y provocó un corte de ruta en sentido sur-norte sobre la avenida Caracas.

Lee También

Según el monitoreo en terreno, las dinámicas observadas durante la protesta alteraron el desarrollo pacífico de la manifestación y provocaron afectaciones en la movilidad de miles de ciudadanos que transitaban por el sector.

Por esta razón, el proceso de diálogo con los manifestantes permanece suspendido mientras la situación es atendida por las autoridades competentes y organismos de seguridad.

El equipo de Diálogo Social informó que mantiene seguimiento permanente a los hechos registrados en la zona. Entretanto, Transmilenio recomienda a los usuarios tomar rutas alternas debido a las complicaciones en la movilidad.

* Pulzo.com se escribe con Z