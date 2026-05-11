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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     May 11, 2026 - 10:19 pm
El ‘streamer’ colombiano Westcol volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital luego de las diferencias de audiencia que dejaron sus recientes transmisiones con el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Las cifras de ambos encuentros provocaron reacciones en redes sociales y múltiples comentarios sobre el alcance político en plataformas de streaming, sobre todo entre jóvenes.

Según datos divulgados por medios y usuarios especializados en ‘streaming’, la transmisión de Westcol junto a Gustavo Petro desde la Casa de Nariño alcanzó cerca de un millón de espectadores simultáneos en Kick, convirtiéndose en uno de los directos políticos más vistos en Colombia.

En contraste, el encuentro con Álvaro Uribe desde El Ubérrimo no logró superar los 150 mil usuarios conectados al mismo tiempo. La diferencia en las cifras provocó múltiples comentarios en redes sociales, donde usuarios compararon el alcance digital de ambos invitados.

Además de los espectadores en vivo, también se destacó el nivel de interacción en plataformas como TikTok, X e Instagram, especialmente durante la transmisión con Petro, que dejó clips virales y tendencias durante varias horas.

Pese a que ambos ‘streams’ mantuvieron un formato similar, con conversaciones relajadas y participación constante del chat en vivo, muchos internautas señalaron que el factor sorpresa y que el segundo se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día de la Madre.

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¿De qué temas hablaron Westcol y Álvaro Uribe?

Durante la transmisión en vivo, Uribe Vélez habló sobre seguridad, elecciones presidenciales, programas sociales y algunas críticas al Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los temas más comentados fue cuando aseguró que Petro “le dijo mentiras” a Westcol durante la entrevista que ambos sostuvieron semanas atrás.

El expresidente también se refirió a casos judiciales y cuestionamientos en su contra, defendiendo su gestión durante los años en que estuvo en la Presidencia. Además, respondió preguntas relacionadas con los llamados falsos positivos y mencionó que existe “odio” hacia él y su familia.

Otro de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando Westcol confesó que en su primera experiencia electoral recibió dinero para votar por un candidato. Frente a esto, Uribe calificó el hecho como grave y recordó que se trata de una práctica ilegal contemplada en la ley colombiana.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.

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