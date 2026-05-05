Mientras encuesta tras encuesta confirma que la salud se consolidó como una de las principales preocupaciones de los colombianos, algo poco habitual viene ocurriendo, lejos de los reflectores, dentro del propio sistema.

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Durante más de cinco meses, más de 30 organizaciones del sector salud han trabajado en la construcción de ‘Consensos para el Futuro del Sector Salud – Bases para un diálogo responsable sobre el futuro del sistema de salud colombiano’, un documento que no busca describir una crisis que el país ya conoce, sino proponer una ruta compartida para enfrentarla, estabilizar el sistema y construir decisiones sostenibles para los próximos años.

Lo que empieza a conocerse del informe es que recoge 14 consensos sectoriales y los convierte en una agenda estratégica que pone sobre la mesa algunos de los temas más sensibles para el futuro del sistema: recuperar la confianza en las instituciones, garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer un modelo de atención centrado en las personas, proteger al talento humano en salud, asegurar el acceso oportuno a medicamentos y tecnologías, y entender la salud como una apuesta de desarrollo, ciencia e innovación para el país.

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Pero, más allá de la arquitectura técnica del documento, la agenda aterriza sobre problemas que hoy hacen parte de la vida cotidiana de millones de colombianos: tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan a tiempo, citas con especialistas que tardan meses y hospitales que operan bajo una presión financiera creciente.

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A partir de esa realidad, la hoja de ruta propone pasar de reaccionar problema por problema a construir soluciones capaces de sostenerse en el tiempo. Que los pacientes no tengan que interrumpir sus tratamientos por falta de medicamentos, que una cita con especialista no tarde meses, que hospitales y clínicas puedan seguir atendiendo sin operar al límite y que quienes sostienen el sistema (médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud) cuenten con condiciones dignas para cuidar a millones de colombianos.

Y, al mismo tiempo, que la salud deje de depender de coyunturas políticas y empiece a asumirse como una prioridad permanente para el desarrollo y la competitividad del país.

Detrás de este ejercicio hay algo poco habitual en Colombia. Pacientes, asociaciones de usuarios, sociedades científicas, colegios médicos, hospitales públicos y privados, aseguradores, industria farmacéutica, academia y gremios productivos sentados en la misma mesa para construir una agenda común, en un momento en el que la ciudadanía vive la crisis en carne propia y el país se prepara para elegir nuevo gobierno.

El 14 de mayo, el informe llegará al centro de la conversación presidencial

Ese documento dejará de estar en reserva el próximo 14 de mayo, cuando Bogotá sea escenario de ‘La salud, una causa que nos une’, el primer gran conversatorio presidencial enfocado exclusivamente en salud.

Será allí donde quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño presentarán y contrastarán su visión para el sector frente a una agenda construida no por los partidos, sino por quienes viven el sistema desde adentro y decidieron pasar de las diferencias a la construcción colectiva.

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A este espacio fueron invitados Roy Barreras, Claudia López, Paloma Valencia, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella. Hasta el momento, Barreras, López y Valencia ya confirmaron su participación.

En un momento en el que la salud ocupa un lugar central en las preocupaciones de los colombianos, el encuentro será transmitido en vivo por los canales oficiales de Pulzo.com, llevando esta conversación más allá del auditorio y conectándola con ciudadanos de todo el país.

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