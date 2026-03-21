En un duelo intenso correspondiente a la octava jornada del Campeonato Brasileño, Jhon Arias fue el protagonista principal del triunfo de Palmeiras ante Sao Paulo este sábado 21 de marzo en el Estadio Morumbí.

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El colombiano anotó el único gol del partido y selló un resultado que refuerza la buena racha del conjunto verdiblanco en uno de los clásicos más tradicionales del fútbol paulista, conocido como el Choque‑Rei.

La única anotación del compromiso llegó muy temprano, cuando Arias aprovechó un momento de desconcentración en la defensa rival y definió con precisión al minuto 6 del primer tiempo, permitiendo a Palmeiras tomar la delantera y manejar el ritmo del encuentro durante la mayor parte del tiempo.

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Acá, el gol de Jhon Arias con Palmeiras:

El gol de Arias no solo fue decisivo para la victoria, sino que también destacó la presencia cada vez más influyente del mediocampista ofensivo colombiano dentro del esquema del técnico Abel Ferreira.

Tras su llegada a Palmeiras a principios de este año proveniente del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, Arias ha ido ganando protagonismo partido a partido, mostrando su capacidad para generar fútbol en campo rival y aportar directamente en los goles.

A diferencia de otros encuentros del Brasileirão donde los equipos buscan un dominio absoluto desde el inicio, este clásico tuvo momentos de equilibrio, aunque la claridad ofensiva fue mayor para el conjunto dirigido por Ferreira.

Con el marcador a su favor, Palmeiras ajustó sus líneas y se replegó inteligentemente para proteger el resultado, con una defensa ordenada y transiciones rápidas que dificultaron el regreso de Sao Paulo al marcador.

Con esta anotación, el atacante ‘cafetero’ emprende el viaje para unirse a la concentración de la Selección Colombia, donde será una de las fichas claves de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos ante Croacia y Francia.

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