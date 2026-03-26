La Selección Colombia cayó 2-1 frente a la Selección de Croacia en un amistoso internacional que dejó sensaciones encontradas: un arranque prometedor, pero errores puntuales y falta de contundencia que terminaron costando caro.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo golpeó primero muy temprano, con una jugada colectiva que terminó en gol de Jhon Arias al minuto 2. Sin embargo, la reacción croata fue inmediata y efectiva, igualando el marcador pocos minutos después.

A partir de ahí, el partido se abrió, con opciones para ambos lados, pero con una diferencia clave: Croacia fue más efectiva en los momentos determinantes.

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Colombia tuvo las más claras, pero falló en definición

Pese al resultado, la Selección Colombia creó varias opciones claras para ampliar la ventaja o empatar el partido.

Luis Díaz fue el jugador más desequilibrante en ataque, creando jugadas constantes por las bandas y generando peligro en el área rival. También hubo oportunidades claras en los pies de Luis Suárez y James Rodríguez, que no lograron concretarse.

Incluso, el arquero Dominik Livaković se convirtió en figura al evitar varios goles colombianos, en un tramo en el que la ‘Tricolor’ parecía más cerca del segundo.

Sin embargo, la falta de efectividad terminó siendo determinante en el desarrollo del compromiso.

Errores defensivos y presión croata marcaron la diferencia

Cuando Colombia mejor jugaba, Croacia encontró espacios y aprovechó errores puntuales para dar vuelta al marcador antes del descanso.

El segundo gol llegó tras una jugada en la que el arquero Camilo Vargas cometió un error en el tiro de esquina, que fue aprovechado por Igor Matanović.

En el segundo tiempo, Croacia mantuvo la presión y estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones, incluso con remates al palo que evidenciaron las dificultades defensivas de Colombia.

Aunque Lorenzo intentó cambiar la dinámica con múltiples sustituciones, el equipo no logró encontrar claridad en el último tercio y terminó cayendo en un partido que dejó lecciones claras de cara a futuros compromisos.

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