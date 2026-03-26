Tras su reciente derrota ante Croacia, la Selección Colombia ya tiene definido cuándo será su siguiente salida a la cancha en esta fecha internacional, en un duelo que hace parte de la preparación previa al Mundial 2026.

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Luego de enfrentar a Croacia este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium, el equipo nacional tendrá un nuevo compromiso el domingo 29 de marzo.

Cuándo juega Colombia contra Francia

En esa fecha, Colombia se medirá ante Francia en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland, en Estados Unidos. El partido está programado para iniciar a las 14:00 horas.

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El rival del combinado colombiano llega con un resultado reciente a favor. Francia derrotó 1-2 a Brasil en el amistoso disputado también este jueves 26 de marzo.

Ese resultado se convierte en una referencia inmediata de cara al encuentro que sostendrá con Colombia en los próximos días.

Este compromiso se enmarca dentro de la ventana internacional de marzo, considerada como la última antes de que los equipos empiecen a tomar decisiones más definitivas.

La confirmación de este partido se dio en diciembre de 2025, luego del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, momento en el que varias selecciones comenzaron a ajustar sus calendarios de preparación.

Estos encuentros servirían como base para que los cuerpos técnicos definan convocatorias y estructuras de trabajo de cara al torneo. El duelo ante Francia será uno de los últimos exámenes antes de entrar en una etapa más determinante en la planificación de cada selección.

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