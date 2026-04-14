Este jueves, 13 de abril, la Dimayor dio a conocer cómo se jugará la Copa Colombia durante este año, un torneo muy importante porque el ganador se queda con uno de los cupos en la Copa Sudamericana del próximo año.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Preocupante lectura de Fabián Bustos por derrota de Millonarios en Sudamericana: “Hay involución”)

Para este año hay una novedad, especialmente en la primera ronda, ya que la idea no es que en las primeras rondas jueguen solo equipos de la B, sino que se sumen equipos de la primera división.

Ahí es que nace el problema para equipos que están compitiendo en el torneo internacional, ya que, según informó Caracol Radio, tendría inicio en mayo, justo en el cierre de la primera ronda de la Sudamericana o la Libertadores.

Qué pasará con la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Y es que esto puede perjudicar, principalmente, a Millonarios y Santa Fe, ya que pese a no jugar finales (en caso de no clasificar), les tocaría disputar los cinco partidos de la primera ronda de la Copa Colombia contra equipos de la A o de la B.

Esto mientras enfrentan la fase final de la primera ronda de la Libertadores y Sudamericana, teniendo en cuenta que Millonarios se mide con Sao Paulo, Boston River y O’Higgins, mientras que Santa Fe se mide con Platense, Corinthians y Peñarol.

(Ver también: Cuál ha sido la mejor participación de Millonarios en la Copa Sudamericana y hace cuánto fue)

Qué partidos les queda a Santa Fe y Millonarios

Por lo pronto, matemáticamente ambos equipos tienen posibilidad de avanzar a las finales del torneo local, pero les quedan partidos bien difíciles de aquí en adelante.

A Millonarios, por ejemplo, le queda jugar contra América, Tolima y Alianza FC, mientras que Santa Fe se enfrentará a Cúcuta, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z