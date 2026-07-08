Abelardo de la Espriella continúa completando el gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto. Este martes fueron anunciados seis nuevos ministros, con lo que ya son diez las carteras que tienen un jefe designado y solo restan ocho nombramientos para completar el gabinete.

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Los nuevos integrantes del equipo ministerial son Viviane Morales, quien asumirá el Ministerio de Educación; Elsa Noguera, en Transporte; Juliana Gutiérrez, en Deporte; Mauricio Gómez Amín, en Comercio; Jaime Andrés Beltrán, en Vivienda; e Iván Cancino, como ministro de Justicia. Estos nombres se suman a los de Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Fabio Arjona (Ambiente) y el general (r) Jorge Mora (Defensa), anunciados previamente.

(Vea también: “No podemos estar sentados con una banda de golpistas y corruptos”: De la Espriella, sobre empalme)

¿Qué ministerios de De la Espriella faltan por jefe?

De acuerdo con la información revelada por Ricardo Ospina, de Blu Radio, todavía faltan por definirse los titulares de ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Salud, Agricultura, Trabajo, Minas y Energía, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Cultura y Ciencia. Además, se conoció que Nicolás Gómez Arenas será el jefe de gabinete del presidente electo.

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El periodista también explicó que, hasta el momento, el gabinete está conformado por tres mujeres y siete hombres. Por esa razón, y en cumplimiento de la Ley 2424 de 2024 sobre paridad de género, De la Espriella deberá designar al menos seis mujeres y dos hombres en los ocho ministerios que aún permanecen vacantes para cumplir con la composición exigida por la norma.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.