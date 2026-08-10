Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte sismo sacudió este lunes 10 de agosto a Colombia y dejó a su paso evidentes daños en la iglesia San Juan Bautista de Chaparral, ubicada en el departamento del Tolima. Según información reportada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró a las 7:34 de la mañana y alcanzó una magnitud de 6,7, con una profundidad de 82 kilómetros. El epicentro se localizó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, aunque sus efectos se sintieron en distintas regiones del país.

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Una fotografía difundida tras el temblor permitió constatar el impacto en la estructura del icónico templo chaparraluno. En la imagen se evidencia desprendimiento de material en la parte superior de la cúpula, especialmente en el remate que corona la estructura central. Además, se observan daños en elementos arquitectónicos ubicados sobre la cúpula y material caído en la zona frontal superior. La magnitud del daño cobra mayor relevancia considerando que se trata de uno de los templos más reconocidos y representativos del municipio.

Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo no han determinado si los daños corresponden únicamente a elementos ornamentales o si existe alguna afectación estructural que ponga en peligro la integridad de la iglesia. Por ello, se espera la pronta inspección y evaluación técnica por parte de los organismos competentes para establecer el verdadero alcance del impacto provocado por el sismo.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico no solo produjo daños en Chaparral. Primeros reportes reflejan que el sismo fue sentido en varias regiones del país y también se han recibido informaciones sobre afectaciones en otras ciudades. Sin embargo, la información sobre los daños en el municipio de Chaparral continúa en desarrollo, a la espera de un balance oficial que esclarezca la situación.

Por el momento, la evidencia visual permite afirmar que la parte superior de la iglesia San Juan Bautista de Chaparral sufrió afectaciones considerables tras el sismo, aunque todavía no es posible evaluar si existe riesgo para la estructura o para la seguridad de los habitantes, hasta que se obtengan los resultados de la inspección técnica correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los daños que dejó el sismo en la iglesia San Juan Bautista de Chaparral?

De acuerdo con la fotografía difundida tras el sismo, hubo desprendimiento de material en la parte superior de la cúpula de la iglesia San Juan Bautista de Chaparral, así como afectaciones en algunos elementos arquitectónicos sobre esa estructura y en la zona frontal superior. Por ahora no se ha determinado si estos daños corresponden solo a elementos ornamentales o si hay riesgos estructurales mayores.

¿Por qué es importante la inspección de los organismos de gestión del riesgo tras el sismo en Chaparral?

La inspección de los organismos de gestión del riesgo es fundamental para establecer si los daños observados en la iglesia afectan únicamente la decoración o si comprometen la seguridad estructural del templo y la de las personas. Hasta que no se realice esta evaluación técnica, no se podrá determinar el verdadero alcance de las afectaciones provocadas por el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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