Un terremoto registrado a las 7:34 de la mañana de hoy dejó al menos 25 personas muertas y 100 desaparecidos en varias ciudades del Eje Cafetero y el Pacífico colombiano, de acuerdo con el reporte más reciente replicado por Blu Radio. Las zonas más afectadas son Pereira, Cali, Armenia, Manizales y Quibdó, donde las autoridades continúan adelantando labores de búsqueda y rescate.

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Pereira es la ciudad con el mayor número de víctimas fatales: 18 personas murieron en esa capital risaraldense. Manizales, por su parte, suma tres fallecidos confirmados, mientras que la cifra de desaparecidos asciende a 100, según el balance inicial.

Uno de los episodios más dolorosos del sismo ocurrió en el municipio vallecaucano de Calima el Darién. Según las autoridades del Valle, “3 niños que se encontraban en una vivienda, pues una pared se les vino encima y lamentablemente fallecieron”. Este hecho enluta a una comunidad que ya enfrenta los estragos materiales del movimiento telúrico.

(Vea también: Presidente De la Espriella tomó primera decisión luego del fuerte temblor en Colombia)

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En el departamento del Chocó, la situación es igualmente preocupante. La gobernadora del departamento del Chocó ha manifestado que en estos momentos el primer balance se habla de daños graves y varias personas heridas, con al menos una persona muerta confirmada hasta el momento en esa región.

¿Cuáles son las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia?

Pereira lidera el conteo de víctimas con 18 muertos, seguida de Manizales con tres fallecidos confirmados. Cali, Armenia y Quibdó también figuran entre las zonas más golpeadas, aunque las autoridades aún consolidan los datos sobre daños estructurales y heridos en cada municipio.

¿Qué está haciendo el Gobierno colombiano para atender la emergencia?

A través de redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer las medidas iniciales, que se centran en un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la emergencia con base en la situación de cada municipio.

Este es su trino más reciente:

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.