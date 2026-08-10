Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Pereira y el municipio de La Virginia viven momentos críticos tras una emergencia que, de acuerdo con el más reciente reporte entregado por el alcalde Mauricio Salazar desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), deja hasta el momento 40 personas fallecidas. La capital risaraldense concentra la mayor parte de este saldo, con 37 víctimas fatales, mientras que el resto corresponde al vecino municipio.

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De acuerdo con la información oficial suministrada por Salazar, el evento causó el colapso de 65 edificaciones en el área metropolitana. Lo más preocupante para las autoridades es que, según el balance preliminar, en 15 de estas estructuras podría haber personas atrapadas. Por esta razón, los equipos de socorro han dirigido todos sus esfuerzos a esos puntos, utilizando labores de escucha especializadas para localizar posibles sobrevivientes, lo que indica la complejidad y el riesgo que enfrenta el personal en terreno.

La magnitud de la emergencia ha provocado una alta presión sobre el sistema de salud de Pereira. Centros como la Clínica Los Nevados, el Hospital Universitario San Jorge y Comfamiliar han llegado al límite de su capacidad y por esto el alcalde pidió explícitamente a la ciudadanía no acudir a estos lugares en busca de atención. A esta situación se suma la evacuación obligada de la Clínica Noé por los daños estructurales y el riesgo inminente para el personal y los pacientes.

El impacto tampoco se ha limitado a edificaciones residenciales y hospitales. El Aeropuerto Internacional Matecaña resultó afectado, aunque su pista permanece en buenas condiciones. Sin embargo, daños en las instalaciones internas llevaron a su cierre temporal y allí se reportaron también víctimas mortales. En cuanto al sistema de transporte Megacable, el alcalde informó sobre la presencia de personas atrapadas en las góndolas, aunque señaló que sus vidas no estarían en peligro inmediato. Sin embargo, el rescate de estas personas no ha comenzado dado que la prioridad sigue estando en la búsqueda de quienes podrían estar bajo los escombros.

Como respuesta oficial, el alcalde Salazar declaró un toque de queda en Pereira y suspendió de manera indefinida las clases en toda la ciudad. Las autoridades insisten en que quienes no tengan afectaciones en sus viviendas permanezcan en sus hogares para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Asimismo, la información sobre víctimas y desaparecidos se difundirá por la emisora de la Policía, y se ha solicitado a la ciudadanía acudir a los canales oficiales o a organismos de socorro para reportar personas desaparecidas. La coordinación se mantiene desde el PMU y están previstos reportes periódicos sobre la evolución de la emergencia y las acciones oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance oficial de fallecidos y edificaciones colapsadas tras la emergencia en Pereira?

De acuerdo con el alcalde Mauricio Salazar, la emergencia ha dejado hasta ahora un saldo de 40 personas fallecidas entre Pereira y La Virginia. Además, el balance indica que 65 edificaciones colapsaron y en 15 de ellas se presume que habría personas atrapadas. Las autoridades mantienen la prioridad en los rescates y la recolección de información oficial para informar a la ciudadanía.

¿Por qué se suspendieron clases y se declaró toque de queda en Pereira tras la emergencia?

Las clases fueron suspendidas de manera indefinida y se declaró toque de queda en Pereira como medida excepcional para facilitar las labores de rescate y evitar mayores complicaciones logísticas. Estas decisiones buscan proteger la seguridad de la ciudadanía y permitir el acceso rápido de organismos de socorro a las zonas más afectadas, de acuerdo con la información entregada por el alcalde Salazar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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