Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Durante diez años, el Teatro José Jorge López de Santa Rosa de Cabal estuvo cerca de engrosar el listado de los “elefantes blancos”, como se denomina a las obras públicas inconclusas o sin uso en Colombia. Sin embargo, la intervención de Comfamiliar Risaralda ha transformado este espacio, impulsando una nueva dinámica cultural y económica tanto en el municipio como en el departamento, de acuerdo con la información publicada por El Diario.

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En los primeros seis meses del año, el teatro recibió aproximadamente 36.000 asistentes en unos 15 eventos culturales y artísticos, lo que ha fortalecido la presencia de espectadores y dinamizado el comercio local. Comerciantes alrededor de la plaza de Las Araucarias han extendido sus horarios hasta la medianoche los días de función, aprovechando el incremento de visitantes gracias a la programación del teatro.

El origen del proyecto se remonta al segundo mandato del gobernador Carlos Alberto Botero, quien impulsó la idea de dotar a Santa Rosa de Cabal de un escenario a la altura de su vida cultural. El teatro fue bautizado en honor a José Jorge López, uno de sus principales impulsores, y se encuentra frente a la emblemática plaza de Las Araucarias. El recorrido administrativo de la obra incluyó tres contratos diferentes y se extendió por una década, involucrando a tres gobernadores y varias complicaciones de ejecución. Aunque su inauguración simbólica ocurrió en noviembre de 2023, solo fue posible abrirlo oficialmente el 31 de marzo de este año, con la presentación de ‘Réquiem’ de Mozart.

Con un aforo para 540 personas y moderna dotación de audio y video, el teatro tendrá además una pronta modernización tecnológica para albergar grandes espectáculos. Comfamiliar Risaralda asumió la administración del recinto en comodato, evitando así su abandono. Lucas Ignacio Arbeláez, director administrativo de Comfamiliar, explicó que la propuesta abarca no solo programación cultural, sino también la integración de espacios de lectura y café, como Café Consotá, consolidando el lobby y mezanines del teatro en lugares de encuentro comunitario para niños y familias.

Pero el proyecto no se detiene ahí. Se está trabajando en la Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual, con la creación de una escuela de artes escénicas que ofrecerá formación completa para la cadena de cine y televisión, subsidiando hasta el 100% de los costos para afiliados en la categoría A.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactó la administración de Comfamiliar Risaralda al Teatro José Jorge López de Santa Rosa de Cabal?

La administración de Comfamiliar Risaralda evitó que el Teatro José Jorge López quedara en desuso y reactivó la vida cultural en Santa Rosa de Cabal. Según El Diario, en solo seis meses se han realizado más de 15 eventos con más de 36.000 asistentes, lo que no solo ha impulsado la cultura, sino también la economía local, al extenderse los horarios de los comercios aledaños.

¿Qué propuestas culturales y educativas ofrece el Teatro José Jorge López bajo la gestión de Comfamiliar Risaralda?

Bajo la gestión de Comfamiliar Risaralda, el teatro integra actividades culturales y artísticas, espacios de lectura para niños y familias, así como la creación de la escuela de artes escénicas dentro de la Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual. Estas propuestas buscan brindar formación subsidiada en artes y crear un espacio de encuentro para la comunidad, según explicó Lucas Ignacio Arbeláez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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