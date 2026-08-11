Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La transformación cultural y económica de Santa Rosa de Cabal ha tenido un punto de inflexión con la revitalización del Teatro José Jorge López, un espacio que estuvo a punto de quedarse en el olvido tras una década de construcción y un alto costo que superó los $19.000 millones. Gracias a la intervención de la caja de compensación Comfamiliar Risaralda, este escenario no solo se salvó de engrosar la lista de los llamados “elefantes blancos”, sino que ahora es el epicentro de una nueva dinámica para el municipio y el departamento, sostiene el reportaje de El Diario.

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Durante los primeros seis meses del año, el teatro fue sede de alrededor de 15 eventos artísticos y culturales, congregando a más de 36.000 asistentes. Lo destacable no es solo la cifra —que incluye público de otras poblaciones de Risaralda—, sino su impacto en la vida económica de la zona. Según El Diario, en los días de función, los comercios aledaños a la plaza de Las Araucarias han extendido sus horarios hasta la medianoche, respondiendo al flujo de espectadores que dinamizan la actividad nocturna del municipio.

El teatro, situado frente a la emblemática plaza de Las Araucarias donde antaño funcionara una sede educativa, tiene un aforo de 540 sillas y capacidades tecnológicas que permiten la proyección de cine y la realización de eventos musicales y teatrales. Aunque se prevé una modernización tecnológica futura para elevar aún más su oferta artística, el avance más significativo fue conseguir, gracias a Comfamiliar Risaralda, una administración eficiente tras años de incertidumbre y trámites entre diferentes administraciones.

La inauguración oficial del teatro tuvo lugar el 31 de marzo de 2024 con una presentación de ‘Réquiem’ de Mozart, y desde entonces ha sumado actividades para amplios sectores de la comunidad. Además de tres funciones semanales, es punto de encuentro para eventos sociales y comunitarios. El director administrativo de Comfamiliar, Lucas Ignacio Arbeláez, anunció planes para integrar iniciativas educativas como Jornadas Complementarias, que incluyen actividades de lectura y alimentación para niños después de clases.

El teatro también será uno de los ejes de la nueva escuela de artes escénicas, dentro de la Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual, con formación en todas las áreas del cine y la televisión. De acuerdo con El Diario, los afiliados a Comfamiliar en categoría A podrán acceder a estos programas con hasta 100% de subsidio, fortaleciendo así el acceso y promoción del arte entre la comunidad santarrosana.

¿Cómo ha beneficiado la recuperación del Teatro José Jorge López a la economía de Santa Rosa de Cabal?

La recuperación del Teatro José Jorge López ha impulsado notablemente el comercio de la plaza de Las Araucarias, logrando que los negocios alrededor extiendan sus horarios de atención hasta la medianoche durante los eventos, lo que se traduce en mayores ingresos y una revitalización general de la vida nocturna y económica del centro del municipio, según El Diario.

¿Qué son las Jornadas Complementarias que se implementarán en el teatro de Santa Rosa de Cabal?

Las Jornadas Complementarias, explicadas por Comfamiliar Risaralda y El Diario, son sesiones que buscan acercar a los niños a la lectura y acompañarlos después de clases en espacios de alimentación y actividades educativas, aprovechando el entorno cultural del teatro y zonas como los café-libros, fortaleciendo así la formación integral y la cohesión social en la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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