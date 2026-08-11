Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

La transformación cultural de Santa Rosa de Cabal está tomando forma gracias a la intervención de Comfamiliar Risaralda, entidad que ha rescatado al Teatro José Jorge López de un incierto destino, convirtiéndolo en un eje fundamental del desarrollo artístico y económico local, según lo relatado en el Diario.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la primera mitad del año, el teatro ha albergado cerca de 15 eventos culturales y artísticos, reuniendo a más de 36.000 espectadores. Esta afluencia ha impactado directamente en los negocios ubicados cerca de la plaza de Las Araucarias, donde los comercios amplían sus horarios hasta la medianoche durante los eventos. No solo ha sido un sitio para el arte; el teatro ha impulsado la actividad económica y el sentido de comunidad entre los habitantes de Santa Rosa de Cabal.

La historia de este espacio es, en sí misma, una muestra de perseverancia. El Teatro José Jorge López, nombrado así en honor a uno de sus principales promotores, tardó diez años en consolidarse, tras haber pasado por la gestión de tres administraciones distintas. La construcción se inició en el segundo mandato del gobernador Carlos Alberto Botero y atravesó tres contratos, múltiples prórrogas y la resistencia burocrática de administraciones pasadas, que dudaron sobre el mejor destino para este proyecto. El proceso de adjudicación, iniciado en agosto de 2015, sumó más de $19.000 millones para entregarle a Santa Rosa un escenario con capacidad para 540 personas y dotado con sistemas de audio y video de avanzada, aunque pendiente de una modernización tecnológica.

En medio de la incertidumbre por su administración, Comfamiliar Risaralda asumió el manejo del teatro mediante un comodato. La entidad impulsó una estrategia no solo para abrir las puertas del teatro, sino para convertirlo en una plataforma de educación, cine y promoción de las artes escénicas. De acuerdo con Lucas Ignacio Arbeláez, director administrativo, el teatro hoy no solo sirve para funciones, sino también para eventos sociales y comunitarios, además de tener prevista una ampliación de sus usos y modernización futura.

La inauguración oficial, esta vez definitiva, tuvo lugar el 31 de marzo con la presentación de ‘Réquiem’ de Mozart. Además, Comfamiliar planea crear espacios de lectura y cafetería, integrando la experiencia con Café Consotá, y habilitar el lugar para las llamadas Jornadas Complementarias, donde los niños continúan su aprendizaje y reciben alimentación después de clase. El proyecto de la Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual y la Escuela de Artes Escénicas es otro de los grandes aportes, con becas completas para los afiliados en la categoría A.

¿Qué impacto ha tenido el Teatro José Jorge López en la vida cultural y económica de Santa Rosa de Cabal?

Según información de El Diario, la operación del teatro ha dinamizado la vida cultural con más de 15 eventos en medio año y más de 36.000 asistentes, lo que ha repercutido en el crecimiento de la economía local y en la creación de nuevos espacios de encuentro social.

¿En qué consiste la labor de Comfamiliar Risaralda en la administración del teatro?

Comfamiliar Risaralda, como se detalla en el texto, asumió el manejo del teatro en calidad de comodato, desarrollando una propuesta integral que promueve el arte, la educación y la cohesión comunitaria, y tiene como metas la modernización del espacio y la apertura de una escuela de artes escénicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.