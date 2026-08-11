Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

En el corazón de Santa Rosa de Cabal, el Teatro José Jorge López ha iniciado una nueva etapa que lo posiciona como un faro cultural y motor económico para el municipio y la región. Según un reportaje publicado por El Diario, luego de una construcción que se extendió por una década y estuvo marcada por la incertidumbre, la gestión de Comfamiliar Risaralda logró rescatar este emblemático espacio y convertirlo en el epicentro de una transformación profunda tanto en lo artístico como en lo comunitario.

Sigue a PULZO en Discover

En apenas medio año de operación, el recinto ha acogido 15 eventos culturales y atraído a más de 36.000 asistentes, dinamizando notablemente la economía local. Los días de actividades en el teatro han llevado a que los comercios cercanos a la plaza de Las Araucarias amplíen sus horarios hasta la medianoche, fenómeno que refleja el impacto inmediato de esta revitalización. Esta renovada dinámica no solo implica más vida nocturna y comercio, sino también un esfuerzo por arraigar la cultura en la cotidianidad santarrosana.

La historia de este teatro es, en sí misma, reflejo de desafíos estructurales en la administración de recursos públicos. Concebido en el segundo mandato del gobernador Carlos Alberto Botero y bautizado en honor a José Jorge López, uno de sus principales promotores, la edificación pasó por sucesivas administraciones y múltiples contratistas antes de ser finalmente concluida. Los contratos para su construcción se adjudicaron en 2015, y tras diversas prórrogas y liquidaciones, la obra terminó costando $19.000 millones, frente a los $12.000 millones inicialmente estimados. Aunque fue inaugurado simbólicamente en noviembre de 2023 bajo la gobernación de Víctor Manuel Tamayo y la alcaldía de Rodrigo Toro, solo bajo la administración actual de Juan Diego Patiño Ochoa fue plenamente finalizada. Sin embargo, la administración municipal no asumió la operación del teatro, lo que abrió el camino para el comodato a Comfamiliar Risaralda.

La inauguración oficial ocurrió el 31 de marzo con la presentación de ‘Réquiem’ de Mozart. Actualmente, el teatro cuenta con 540 butacas y moderna tecnología audiovisual, y ya se proyecta su modernización para albergar espectáculos de gran formato. Además, Comfamiliar Risaralda ha ideado una propuesta pedagógica integral: la creación de espacios para lectura y actividades complementarias infantiles, junto con iniciativas empresariales como Café Consotá, que ofrece café local en un ambiente inspirado en modelos como ‘Starbucks’ o Juan Valdéz. Paralelamente, se gesta una Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual y una escuela de artes escénicas con formación subsidiada, especialmente para afiliados de menores ingresos.

En definitiva, el Teatro José Jorge López es hoy símbolo de resiliencia institucional y ejemplo de gestión concertada, impactando la vida cultural, educativa y económica de Santa Rosa de Cabal y más allá.

¿Cómo impacta el Teatro José Jorge López la economía de Santa Rosa de Cabal?

La apertura y dinamización del Teatro José Jorge López ha tenido un efecto directo en la economía local. Los días de funciones culturales, los establecimientos comerciales cercanos han extendido sus horarios para aprovechar el aumento de público. Así, el teatro no solo genera un punto de encuentro para la comunidad, sino que fomenta el consumo en el sector gastronómico y de servicios, revitalizando la actividad nocturna del municipio.

¿Qué significa que Comfamiliar Risaralda administre el teatro en comodato?

La palabra ‘comodato’ hace referencia a un contrato en el que una entidad cede temporalmente el uso de un bien a otra, sin transferir su propiedad, a cambio de que lo conserve y le dé un uso específico. En este caso, Comfamiliar Risaralda asumió la administración del teatro bajo esta figura, implementando propuestas pedagógicas, artísticas y económicas que buscan beneficiar a la comunidad y asegurar la sostenibilidad del espacio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.