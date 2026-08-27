Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Jhon Kevin Morales García, joven de apenas 20 años, perdió la vida mientras cumplía su servicio militar en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Biter 8, ubicado en Santa Rosa de Cabal. El hecho ocurrió la noche del martes 25 de agosto, cuando Morales García se encontraba en la garita 6, desempeñando la función de centinela, una responsabilidad que exige vigilancia constante para garantizar la seguridad del recinto. Según la información suministrada por El Diario, Morales recibió su turno de vigilancia a las 7:00 de la noche. Casi dos horas después, alrededor de las 8:30, sus compañeros de unidad escucharon el estruendo de un disparo que los alertó inmediatamente. Al acudir al lugar, hallaron a Morales García sin signos vitales.

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El disparo que causó su fallecimiento se habría producido con el arma de dotación, es decir, el fusil reglamentario que tenía asignado para cumplir su turno. Aunque los paramédicos del batallón acudieron con rapidez tras el incidente, ya no fue posible brindarle asistencia médica. Las autoridades militares adoptaron medidas inmediatas, acordonando la zona para preservar la escena y facilitar las diligencias de esclarecimiento de los hechos.

Las investigaciones fueron asumidas por funcionarios de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección técnica tanto del lugar del suceso como del cuerpo de la víctima. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a Medicina Legal para practicar la necropsia, procedimiento forense que busca determinar las causas del deceso y aportar elementos que permitan entender lo ocurrido.

La muerte de Jhon Kevin conmocionó no solo a sus compañeros y superiores dentro del batallón, sino también a la comunidad de Belalcázar, Caldas, su municipio de nacimiento. Morales residía en la vereda La Viga de Guacas, en Santa Rosa de Cabal, y había ingresado al servicio militar el primero de febrero de este año, cumpliendo apenas siete meses en filas. Ahora, la tragedia deja enlutados a sus familiares y a quienes lo conocían, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable suceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con el soldado que murió en el Batallón Biter 8 de Santa Rosa de Cabal?

De acuerdo con la información de El Diario, Jhon Kevin Morales García, de 20 años, falleció mientras cumplía su turno de centinela en la garita 6 del Batallón Biter 8, en Santa Rosa de Cabal. Sus compañeros escucharon un disparo y, al acercarse, lo encontraron sin vida. El disparo se produjo, presuntamente, con el arma de dotación asignada para su vigilancia.

¿Qué investigaciones adelanta la Fiscalía por la muerte del soldado en Santa Rosa de Cabal?

Funcionarios de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del lugar y del cuerpo del soldado. Además, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para la necropsia y, con ello, las autoridades buscan esclarecer tanto la causa de la muerte como las circunstancias en que ocurrió este trágico episodio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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