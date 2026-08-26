Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La madrugada de este martes 25 de agosto, la tranquilidad del barrio La Horqueta, ubicado en Santa Rosa de Cabal, se vio abruptamente interrumpida por un hecho violento que dejó como resultado la muerte de Juan David Millán Ramírez, un hombre de 32 años. De acuerdo con la información publicada por El Diario, el suceso ocurrió hacia las 4:30 de la mañana, cuando la víctima se encontraba en plena vía pública. Según el relato, un individuo arribó al sitio en un automóvil, se acercó a Millán Ramírez y, sin cruzar palabra alguna, extrajo un arma de fuego y le disparó en múltiples ocasiones.

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Tras perpetrar el ataque, el agresor huyó en el vehículo por la vía nacional que conecta hacia Chinchiná, en el departamento de Caldas. Los estruendos de los disparos despertaron a los habitantes del sector, quienes al salir de sus viviendas encontraron al hombre gravemente herido tendido en la calle. Pese a la rápida reacción de la comunidad, que lo trasladó de inmediato al Hospital San Vicente de Paúl, los esfuerzos médicos resultaron insuficientes para salvarle la vida, debido a la gravedad de las heridas sufridas en el ataque.

Una vez confirmado el fallecimiento, personal de criminalística de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se encargó de realizar la inspección técnica de la escena y del cuerpo, procedimiento esencial para la recolección de pruebas y esclarecimiento de hechos en este tipo de casos. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue remitido a Medicina Legal en Pereira para la realización de la necropsia correspondiente, un estudio basado en términos forenses que permite determinar la causa exacta de la muerte.

De acuerdo con El Diario, esta no era la primera vez que Juan David Millán Ramírez era víctima de un hecho sicarial. El 1 de junio de 2023, ya había sufrido un atentado similar en el barrio La Estación, también de Santa Rosa de Cabal, hecho por el cual Julián Stiven Osorio Montoya, alias ‘La Rata’, fue capturado bajo cargos de tentativa de homicidio. Además, Millán Ramírez registraba varias anotaciones judiciales: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (2026), hurto (2023) y lesiones personales (2017).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué antecedentes tenía la víctima del crimen en Santa Rosa de Cabal?

Según la información de El Diario, Juan David Millán Ramírez contaba con anotaciones judiciales previas. Los registros incluían delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 2026, hurto en 2023 y lesiones personales en 2017, además de haber sido víctima de un atentado en 2023.

¿Cómo fue el primer atentado que sufrió Juan David Millán Ramírez?

De acuerdo con El Diario, el primer ataque en contra de Millán Ramírez ocurrió el 1 de junio de 2023 en el barrio La Estación de Santa Rosa de Cabal. En ese caso, fue abordado en vía pública y atacado con arma de fuego. Por este hecho, Julián Stiven Osorio Montoya, alias ‘La Rata’, fue capturado bajo el cargo de tentativa de homicidio.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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