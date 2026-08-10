Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tras el fuerte sismo reportado recientemente en Cali, una de las emergencias más significativas se presentó en la zona sur de la ciudad, donde una de las torres del motel Molina Rosa, también identificado en algunos reportes como Molino Rojo, se desplomó totalmente de acuerdo con la información oficial. La edificación de cuatro pisos compuesta por dos torres sufrió el colapso de una de sus estructuras, lo que dejó una gran cantidad de escombros y varias personas, según versiones preliminares de las autoridades, posiblemente atrapadas bajo los restos.

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El impacto de este colapso ha movilizado no solo a los organismos de socorro, sino también a numerosos ciudadanos del sector. De acuerdo con lo reportado, vecinos y habitantes del área se han unido a los equipos de emergencia para participar en las labores de búsqueda y rescate, mientras se mantiene la esperanza de localizar y salvar a quienes permanecen desaparecidos. Las labores se centran en remover escombros de manera controlada y evaluar permanentemente las condiciones de la estructura, con el fin de no poner en riesgo a los rescatistas ni a posibles sobrevivientes.

La emergencia en el motel Molina Rosa ha tenido repercusiones adicionales en la movilidad del sector, pues las vías aledañas han sido restringidas para facilitar el acceso de ambulancias, vehículos de emergencia y equipos técnicos especializados. Las autoridades instaron a los conductores a evitar transitar por la zona con el objetivo de permitir que las labores de rescate y atención no se vean obstaculizadas.

El impacto del movimiento telúrico en Cali va más allá del caso puntual del motel. Hasta el momento, según datos oficiales, se han identificado al menos 16 edificaciones en la capital del Valle del Cauca que presentan algún tipo de colapso o daño estructural, lo que evidencia la fuerza del sismo. En respuesta, el Puesto de Mando Unificado (PMU) está activo coordinando la respuesta institucional, y la ciudad mantiene la alerta naranja mientras los organismos de emergencia recorren, evalúan y aseguran las estructuras afectadas, así como se preparan para reaccionar ante eventuales réplicas. Las autoridades insisten en que la ciudadanía debe mantenerse alejada de edificaciones que presenten daños y seguir siempre las instrucciones de los organismos de socorro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en el motel Molina Rosa durante el sismo en Cali?

Durante el reciente sismo en Cali, una de las torres de cuatro pisos del motel Molina Rosa, también conocido en algunos informes como Molino Rojo, colapsó completamente. Este hecho dejó importantes daños estructurales, una gran cantidad de escombros y, según confirmaron las autoridades en informes preliminares, varias personas quedaron posiblemente atrapadas bajo los restos de la edificación.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras las afectaciones estructurales en Cali?

Tras el sismo y los 16 casos de edificaciones colapsadas o con daños estructurales detectados en Cali, las autoridades activaron el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta institucional, declararon alerta naranja y solicitaron a la ciudadanía que se mantenga alejada de las zonas afectadas, priorizando las indicaciones y el trabajo de los equipos de rescate y emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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