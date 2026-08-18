Por: France 24

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Cerca de un centenar de personas deportadas perdieron la vida el 24 de junio en La Guaira debido a un doble terremoto en Venezuela, conforme informó France 24. La cifra oficial de víctimas sigue siendo incierta, ya que hasta el momento las autoridades no han proporcionado datos verificables, y varias familias continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

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El caso de Jhonattan Lamus, ciudadano tachirense de 40 años, refleja la angustiosa odisea de muchas familias. Jhonattan emigró hace 11 años a Chile para mejorar la vida de su familia. Posteriormente ingresó a Estados Unidos, donde obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), retirado más tarde por la administración de Donald Trump. Tras ser deportado en el vuelo 164 de Global Express, se perdió su rastro luego de llegar al aeropuerto de Maiquetía. Su prima, Adela Yelitza Osuna, relató para France 24 que tras una breve llamada tras su arribo, nunca volvieron a saber de él.

La búsqueda de Jhonattan ha sido extenuante. Familiares recorrieron calles, hospitales, unidades de cuidados intensivos y todas las morgues de La Guaira y Caracas, sin resultados. En al menos cuatro ocasiones recibieron avisos erróneos sobre la localización de su cuerpo. La familia destaca experiencias dolorosas, como la recomendación indebida de un forense para reconocer el cuerpo extrayendo un diente, dado que Jhonattan tenía una pieza dental faltante. Además, las diligencias se han desarrollado en medio de intimidaciones y amenazas por parte del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). El padecimiento causado por la desinformación y la confusión oficial ha sometido a las familias a una auténtica tortura.

El testimonio de un sobreviviente del vuelo 164, protegido por anonimato, aporta detalles sobre el trato a los deportados: les retiraron pertenencias y documentos y fueron interrogados sobre sus inclinaciones políticas. Tras el sismo y el colapso del Hotel Santuario, la ayuda fue tardía y reinó el hermetismo. Este sobreviviente afirma que son 42 las personas que lograron salir con vida, aunque la cifra oficial sigue sin publicarse.

La historia de Luz Marina Meléndez y su hijo Ángelo David Mejía Meléndez resulta igualmente desgarradora. Luz Marina nunca fue informada de que su hijo sería trasladado al Hotel Santuario, y solo después de la tragedia recibió noticias. Tras una intensa búsqueda y ante constataciones en diversas morgues, lograron identificar el cuerpo de Ángelo por sus tatuajes y documentos personales. Luz Marina aún espera una respuesta oficial sobre lo sucedido y reclama transparencia y justicia.

Las familias afectadas exigen que sus sufrimientos no sean en vano y piden cambios urgentes en los protocolos de deportación en Estados Unidos y Venezuela, así como mayor transparencia y compasión en procesos tan delicados.

¿Quiénes son los sobrevivientes del vuelo 164 tras el terremoto en La Guaira?

Los sobrevivientes del vuelo 164, de acuerdo con testimonios recogidos por France 24, serían 42 personas, aunque no existe un reporte oficial. Entre quienes vivieron el colapso del Hotel Santuario hay relatos de interrogatorios, retención de pertenencias y posterior desinformación. Han intentado agruparse a través de aplicaciones de mensajería, buscando apoyo mutuo y respuestas ante la ausencia de información oficial sobre la tragedia.

¿Por qué las familias de deportados en Venezuela exigen cambios en los protocolos de deportación?

Las familias, como la de Ángelo Mejía y Jhonattan Lamus, denunciaron la falta de comunicación, la retención de personas sin antecedentes penales en recintos inseguros y la respuesta deficiente tras el desastre. Exigen que ningún deportado vuelva a enfrentar tal sufrimiento y piden al Gobierno transparencia y establecimiento de protocolos que prioricen los derechos y la dignidad humana en situaciones de deportación y tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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