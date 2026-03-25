El consumo de pollo en Colombia sigue evolucionando, no solo en cantidad sino en la forma en que las personas lo disfrutan. En ese contexto, una tendencia global ha empezado a tomar fuerza en el país: el llamado “dipping”, una práctica que consiste en sumergir cada bocado en salsas para intensificar el sabor y convertir la comida en una experiencia más personalizada.

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Aunque pueda parecer una novedad, lo cierto es que este hábito tiene raíces cercanas a la cultura gastronómica local. En Colombia, compartir alimentos, mezclar sabores y “untar” cada porción ha sido parte del día a día en muchas mesas. Sin embargo, lo que cambia ahora es la forma en que esta práctica se posiciona como tendencia, impulsada por dinámicas globales de consumo y por una mayor búsqueda de experiencias alrededor de la comida.

De acuerdo con estudios de firmas como Innova Market Insights y Mintel, cerca de la mitad de los consumidores en el mundo utiliza las salsas como una forma de explorar nuevos sabores. Además, hay una creciente preferencia por opciones más intensas, especialmente picantes, que alcanza niveles más altos entre los jóvenes. Este comportamiento refleja un cambio en la manera de comer: ya no se trata solo de alimentarse, sino de experimentar.

En Colombia, este fenómeno encuentra un terreno propicio. Según cifras de Fenavi, el consumo de pollo supera los 37 kilos por persona al año, lo que lo convierte en uno de los alimentos más presentes en la dieta nacional. En ese escenario, cualquier cambio en la forma de consumirlo tiene un impacto significativo en los hábitos cotidianos.

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El auge del dipping también coincide con una transformación en las dinámicas de consumo, donde la personalización cobra cada vez más relevancia. Elegir cómo comer, con qué acompañar cada bocado y qué combinaciones probar se ha vuelto parte de la experiencia. En ese sentido, las salsas dejan de ser un complemento secundario para convertirse en un elemento central del plato.

A esto se suma el papel de las plataformas digitales de domicilios, que han facilitado el acceso a nuevas opciones gastronómicas sin salir de casa. Estas aplicaciones no solo amplían la oferta disponible, sino que también acercan tendencias globales a los consumidores locales, acelerando su adopción.

“En Colombia el pollo es parte de nuestra identidad, y el acto de untar cada bocado en salsa se ha convertido en un ritual cada vez más protagonista aquí y en el mundo. Desde la app DiDi Food trabajamos para conectar a los usuario comensales con tendencias que dialogan con su cultura gastronómica, poniendo a su disposición una amplia selección de usuarios restaurantes -entre ellos marcas tan queridas como KFC- y opciones que se ajustan a diferentes presupuestos, para que puedan descubrir nuevos sabores desde casa”, afirmó Mónica París, directora regional de ventas para DiDi Food.

Por otro lado, los restaurantes han empezado a responder a este cambio en la demanda, apostándole a propuestas que giran alrededor de la variedad de sabores y la posibilidad de combinarlos. Esto incluye desde nuevos tipos de salsas hasta formatos pensados para compartir, en línea con la tradición colombiana de comer en grupo.

“En KFC queremos que cada bocado sea una experiencia. Con nuestros nuevos Buckets de Salsa en dos sabores —BBQ y Salsa Secreta— buscamos que los amantes del pollo dipeen sus productos favoritos y descubran nuevas formas de disfrutar el pollo. Y qué mejor que hacerlo de la mano de Beéle, cuya autenticidad y conexión con los jóvenes refleja perfectamente ese espíritu de sabor, exploración y disfrute” afirma Jaime Gómez, Gerente General de KFC.

En conjunto, el crecimiento del dipping evidencia cómo una práctica aparentemente simple puede reflejar transformaciones más amplias en la cultura alimentaria. La comida deja de ser un acto rutinario para convertirse en una experiencia más dinámica, donde el consumidor tiene un rol activo en la construcción del sabor.

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