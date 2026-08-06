Desde el 1 de agosto de 2026, el Registro Universal de Ingresos (RUI) comenzó a operar como el principal instrumento para la focalización de subsidios y programas sociales en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así se puede descargar certificado del RUI, que reemplaza puntaje Sisbén, para acceder a subsidios)

El sistema, administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), integra la información del Sisbén con datos provenientes de más de 40 entidades del Estado para ofrecer una caracterización más actualizada de los hogares.

Uno de los cambios que más dudas ha despertado entre los ciudadanos es la nueva clasificación por letras. En lugar de un puntaje, el RUI ubica a cada hogar en uno de cuatro grandes grupos: A, B, C o D, definidos según su capacidad de generación de ingresos y sus condiciones socioeconómicas. Esa información servirá de referencia para que las entidades responsables de los programas sociales determinen los criterios de acceso a sus beneficios.

Lee También

El Gobierno ha insistido en que el Sisbén no desaparece, sino que evoluciona como una de las principales fuentes de información del RUI. Durante el periodo de transición, las personas que ya estaban focalizadas continuarán siendo tenidas en cuenta mientras las entidades adaptan sus procesos al nuevo modelo.

A diferencia de modelos anteriores, el RUI no depende únicamente de la información suministrada durante la encuesta del Sisbén. El sistema cruza registros administrativos de entidades como la DIAN, la Registraduría Nacional, el Ministerio de Educación, bases de seguridad social, entidades financieras y hasta billeteras digitales como Nequi y Daviplata.

¿Qué significan las letras A, B, C y D del RUI?

Según los ejemplos divulgados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para explicar el funcionamiento del Registro Universal de Ingresos (RUI), el grupo A corresponde a hogares en pobreza extrema con un ingreso mensual inferior a 260.000 pesos por persona.

El grupo B reúne a hogares en pobreza moderada con ingresos de entre 260.000 y 460.000 pesos por integrante, mientras que el grupo C incluye a la población vulnerable, con un ingreso per cápita cercano a 1,3 millones de pesos.

Por su parte, el grupo D agrupa a hogares que no son considerados pobres ni vulnerables y cuentan con capacidad para afrontar sus necesidades económicas.

Sin embargo, la entidad aclaró que esos valores son ilustrativos para explicar cómo funciona la clasificación. En ese sentido, los topes de ingresos de cada grupo dependerán de los límites de pobreza establecidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, según recogió el rotativo.

¿Qué hacer si subió de categoría en el Registro Universal de Ingresos (RUI)?

Si un hogar fue ubicado en una categoría superior dentro del RUI, no significa que perderá automáticamente los subsidios o beneficios sociales. Cada programa mantiene sus propios criterios de acceso y será la entidad responsable la que determine si la nueva clasificación modifica o no la entrega de las ayudas.

De acuerdo con el DNP, si el ciudadano considera que la información utilizada no refleja su situación económica actual, puede acudir a la oficina del Sisbén de su municipio para verificar los datos registrados y, si existen inconsistencias.

👀🚨 Si te subió el puntaje del Sisbén, puedes bajarlo según respuesta oficial de Charles Daza 📌 En este video te explico, con palabras sencillas, qué está ocurriendo con el Registro Universal de Ingresos (RUI) y por qué algunas personas han visto cambios en su clasificación del Sisbén. También te comparto el procedimiento explicado por el subdirector de Pobreza del DNP para revisar tu caso y conocer las alternativas disponibles según tu situación. ✅ Información con fines informativos. ✅ Basada en declaraciones de entidades oficiales. ✅ Cada caso puede ser diferente. #informacionaldia #misubsidio #Sisbén #RUI

♬ sonido original – Información al Día

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.