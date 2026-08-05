Una afiliada de Salud Total EPS fue condenada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales luego de que se comprobara que presentó incapacidades médicas falsas y alteradas para justificar ausencias laborales y obtener beneficios económicos. La información fue divulgada por la propia entidad prestadora de salud, que denunció públicamente el caso.

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Esta condena no es un hecho aislado. De acuerdo con Salud Total, se trata de la segunda sentencia condenatoria que la EPS logra en menos de un mes por este mismo tipo de fraude, lo que evidencia una tendencia creciente que preocupa tanto al sector salud como al mundo empresarial.

Según Blu Radio, la modalidad delictiva opera principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde los documentos se comercializan por valores cercanos a los 30.000 pesos sin que medie ninguna valoración médica. La facilidad de acceso y el bajo costo han convertido esta práctica en una amenaza silenciosa para empleadores y para el sistema de salud.

Salud Total advirtió que «las incapacidades solo pueden ser expedidas por un profesional de la salud luego de una consulta» y alertó que «su compra, alteración o uso puede acarrear consecuencias penales, laborales y económicas». La entidad hizo un llamado a sus afiliados para que no caigan en estas ofertas que circulan con total impunidad en entornos digitales.

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El fenómeno plantea un desafío serio para las empresas, que no siempre cuentan con mecanismos ágiles para verificar la autenticidad de los documentos que reciben, y para las EPS, que deben destinar recursos y tiempo a detectar y judicializar estos casos.

¿Qué consecuencias legales tiene comprar o usar una incapacidad médica falsa en Colombia?

En Colombia, presentar documentos médicos falsificados o alterados ante un empleador o una entidad de salud puede derivar en cargos penales por fraude procesal o falsedad en documento privado. Además de las implicaciones judiciales, el trabajador puede enfrentar la terminación de su contrato con justa causa y perder los beneficios económicos recibidos de manera irregular.

¿Cómo pueden las empresas y las EPS detectar una incapacidad médica falsa?

Las EPS tienen la facultad de verificar directamente con el médico tratante o la institución prestadora de servicios de salud si una incapacidad fue expedida de forma legítima. Las empresas, por su parte, pueden solicitar a sus trabajadores que presenten el documento original con sello y firma vigentes, y cruzar la información con la EPS correspondiente ante cualquier sospecha.

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