El Mundial de fútbol de 2026 no solo despertó la pasión de millones de aficionados en Colombia, sino que también tuvo un impacto económico que terminó favoreciendo al sistema de salud del país. El auge de las apuestas deportivas durante el certamen impulsó un importante recaudo que, por disposición legal, se traduce en recursos para financiar la atención de millones de ciudadanos.

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Según cifras compartidas por SuperPay, durante el torneo se apostaron cerca de 5,3 billones de pesos en Colombia. Ese volumen convirtió al Mundial en uno de los eventos de mayor movimiento para la industria de las apuestas legales en el país y elevó significativamente el flujo de dinero dentro del sector.

El contexto estuvo alineado con las proyecciones internacionales, que anticipaban un movimiento superior a los 60.000 millones de dólares en apuestas deportivas durante la Copa del Mundo. En el caso colombiano, el entusiasmo por el campeonato y la participación de la Selección Colombia impulsaron una cifra récord en transacciones.

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De acuerdo con SuperPay, el crecimiento del sector también quedó reflejado en el tamaño que ha alcanzado la industria de las apuestas digitales legales, que actualmente moviliza alrededor de 45 billones de pesos al año. El Mundial fortaleció esa tendencia al concentrar un volumen histórico de operaciones en apenas dos meses de competencia.

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Más allá del movimiento económico para las empresas del sector, uno de los efectos más relevantes estuvo relacionado con el financiamiento de la salud pública. La legislación colombiana establece que los operadores autorizados de juegos de suerte y azar deben transferir el 15 % de su ingreso operativo real como derechos de explotación destinados al sistema de salud.

Con base en el monto apostado durante el campeonato y el comportamiento habitual del mercado de apuestas deportivas, SuperPay estima que el aporte directo para ese sector estuvo entre los 120.000 y los 150.000 millones de pesos. Estos recursos fortalecen el régimen subsidiado y respaldan la prestación de servicios hospitalarios y coberturas médicas para millones de personas, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

El incremento en las apuestas también puso a prueba la infraestructura tecnológica de las compañías que soportan este mercado. El alto número de usuarios conectados y el volumen de operaciones exigieron plataformas capaces de responder sin interrupciones durante los momentos de mayor demanda.

En ese escenario, SuperPay, procesador de pagos aliado de varios de los principales operadores de apuestas deportivas del país, informó que procesó más de 4,7 millones de operaciones durante el Mundial. En total, la plataforma movilizó alrededor de 1,4 billones de pesos, manteniendo estabilidad incluso durante los picos de actividad.

“El volumen de participación en este Mundial superó cualquier proyección. Los colombianos viven el fútbol con intensidad y nuestro compromiso era ofrecer un ecosistema confiable. La tecnología debe ser una herramienta de inclusión, y nuestra integración permite que cualquier colombiano monetice sus premios de inmediato, demostrando que somos el puente físico y digital que el mercado necesita para escalar a estos niveles”, afirmó Edgar Páez, presidente de SuperGiros.

Según la compañía, su ecosistema transaccional integra una red física propia para recaudo y monetización, además de opciones como PSE, tarjetas de crédito, billeteras digitales y Bre-B. Esa combinación, junto con protocolos de ciberseguridad y una infraestructura de alta disponibilidad, ha permitido que la plataforma atienda las necesidades de distintos sectores económicos, especialmente en momentos de alta demanda como el Mundial de fútbol.

Por su parte, Catalina de Los Ríos, gerente de SuperPay, destacó la capacidad tecnológica de la plataforma para responder durante el evento deportivo. “Mover 1,4 billones de pesos en pleno pico del torneo es la prueba de fuego de nuestra arquitectura. En SuperPay calibramos la pasarela para asegurar miles de operaciones por segundo, brindándole a los usuarios y a los operadores total seguridad en el flujo del dinero”, señaló.

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