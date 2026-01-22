Consternación, dolor y rechazo ha generado en Cali el asesinato de Diego Fernando Mazabel, reconocido creador y productor de eventos, ocurrido en las últimas horas en el barrio El Ingenio, al sur de la ciudad, en medio de lo que sería un presunto intento de hurto.

El crimen ha causado un profundo impacto no solo por la forma en que ocurrió, sino también por el momento personal que atravesaba la víctima, quien apenas tres días antes había anunciado públicamente su compromiso matrimonial.

Mazabel, de aproximadamente 45 años de edad, era ampliamente conocido en el sector de eventos y celebraciones por ser el creador del proyecto Cali Celebra y por su trayectoria como wedding planner, actividad con la que se ganó el reconocimiento de colegas, proveedores y clientes en la capital del Valle del Cauca. Su nombre estaba asociado a montajes de bodas de ensueño, eventos empresariales y celebraciones sociales que destacaban por su creatividad y cuidado en los detalles.

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades y un video grabado por una cámara de seguridad, Diego Fernando Mazabel se movilizaba a pie por el sector y hablaba por celular cuando fue abordado por un sujeto armado que se desplazaba en una motocicleta. En las imágenes es claro que el delincuente se acercó, le apuntó con un arma de fuego y procedió a despojarlo del maletín que cargaba. Segundos después, le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.

El ataque ha causado aún mayor indignación luego de que testigos relataran que el agresor regresó hasta donde estaba tendido Mazabel, al parecer para llevarse algo más, y luego huyó con rumbo desconocido. Con una frialdad que ha generado rechazo entre la comunidad, el sujeto, que vestía un buso negro y un blue jean, tomó nuevamente su motocicleta y escapó del lugar.

Fue asesinado un reconocido empresario, organizador de eventos, en un medio de un atraco en el barrio El Ingenio de Cali. Diego Fernando Mazabel fue atacado a disparos por un delincuente, que le robo sus pertenecías cuando caminaba por esta zona del sur de Cali. #MañanasBLU pic.twitter.com/fobdnbmewD — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 22, 2026

El crimen ha tenido un eco especial tras conocerse que, apenas días antes, Mazabel había anunciado su compromiso matrimonial. En sus redes sociales compartió un mensaje en el que expresaba su gratitud y fe, señalando que se preparaba para iniciar una nueva etapa de su vida junto a su pareja. En un evento especial, acompañado de mariachis y de su familia más cercana, le había pedido matrimonio y posteriormente difundió un video agradeciendo a Dios, a su familia y a su futura esposa por la bendición de convertirse en esposo.

Tras el homicidio, unidades de la Policía Metropolitana de Cali hicieron presencia en el sector, acordonaron la zona y activaron el protocolo judicial correspondiente. Las autoridades informaron que “se adelantan labores investigativas para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables”, mientras se revisan cámaras de seguridad del sector y se recopilan testimonios de testigos.

El asesinato de Diego Fernando Mazabel ha generado múltiples reacciones de rechazo por parte de ciudadanos y del gremio de eventos. La víctima era padre de dos hijos de aproximadamente 16 y 14 años, con quienes tenía planes de ir a vivir en el extranjero para que ellos estudiaran sus carreras profesionales. Colegas, clientes y seguidores han expresado su tristeza en redes sociales y han pedido a las autoridades que este crimen no quede en la impunidad.

