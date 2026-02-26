El Sena abrió nuevas oportunidades para colombianos que desean trabajar en Alemania y Canadá, con ingresos que pueden llegar hasta los 15 millones de pesos mensuales, según el cargo y la experiencia.

Las vacantes están disponibles a través de la plataforma del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), entidad que actúa como intermediaria en procesos de empleo en el exterior mediante su Agencia Pública de Empleo.

Uno de los aspectos más llamativos es que algunas posiciones no exigen dominio previo del idioma del país de destino, ya que las empresas ofrecen acompañamiento o formación durante la etapa inicial. Sin embargo, sí se valora la disposición para aprender la lengua como parte del proceso de adaptación laboral.

“En el Sena trabajamos por el empleo de las y los colombianos. Actualmente, contamos con 100 vacantes para enfermeros en Alemania, sin requisito de idioma. Además, ofrecemos 15 cupos para operadores de maquinaria para el sector metalmecánico en Canadá”, aseguró Luz Dana Leal Ruiz, directora de Empleo y Trabajo de esa entidad, según recogió El Tiempo.

Las oportunidades están dirigidas a diferentes perfiles, especialmente en sectores con alta demanda de trabajadores, como industria, construcción, logística, servicios y áreas técnicas.

De acuerdo con Leal, los salarios pueden superar los 3.000 euros mensuales o su equivalente en dólares canadienses, cifra que en moneda colombiana puede acercarse a los 15 millones, dependiendo de las condiciones del contrato y los beneficios adicionales.

Para escoger a los candidatos, se programaron espacios de evaluación que combinan encuentros presenciales y virtuales. En el caso de las entrevistas cara a cara, estas se desarrollarán en Bogotá entre el 19 y el 29 de mayo, mientras que algunas empresas podrían optar por conversaciones en línea según sus propios criterios de selección.

¿Cómo aplicar a las vacantes de empleo en Alemania y Canadá para colombianos?

Las personas interesadas deben postularse únicamente por canales oficiales. El proceso se realiza a través de la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena, siguiendo estos pasos generales:

Registrar o actualizar la hoja de vida en el portal oficial de empleo del Sena.

Buscar las vacantes disponibles para trabajo en el exterior filtrando por país o área ocupacional.

filtrando por país o área ocupacional. Verificar que el perfil cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria.

Postularse directamente en línea dentro de las fechas establecidas.

El Sena recomienda evitar intermediarios o pagos a terceros, ya que la inscripción y participación en las convocatorias no tienen costo. Entre los requisitos habituales se encuentran ser mayor de edad, contar con experiencia relacionada con el cargo, tener documentos vigentes para viajar y cumplir con las condiciones migratorias del país de destino. En algunos casos, las empresas también ofrecen apoyo en alojamiento, transporte o trámites iniciales.

Las convocatorias internacionales se han convertido en una alternativa atractiva para trabajadores colombianos que buscan mejorar ingresos, adquirir experiencia laboral fuera del país y acceder a mejores condiciones económicas en mercados con escasez de mano de obra.

