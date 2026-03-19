La periodista Laura Preciado denunció a través de redes sociales haber sido víctima de un robo en el norte de Bogotá, en un hecho que —según su relato— ocurrió en cuestión de minutos y que reavivó el debate sobre la seguridad en la capital.

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De acuerdo con lo expuesto por la comunicadora, el caso se registró en la calle 122, donde delincuentes rompieron el vidrio de su vehículo mientras ella se ausentó brevemente del lugar.

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Preciado aseguró que los responsables lograron llevarse todos sus objetos personales, dejando el vehículo afectado, y cuestionó la ausencia de presencia policial en la zona al momento del hurto.

“Se llevaron absolutamente todo, no hay un solo policía, no sabemos si hay cámaras por acá. Esto es un llamado urgente para el alcalde”, expresó.

#DENUNCIA I Bogotá no camina segura alcalde @CarlosFGalan @Bogota ¡Aquí no se puede vivir tranquilo! Su política de seguridad es una política fallida. @seguridad_bogota secretario de Seguridad, César Restrepo sería muy bueno que asistiera a los debates en el Concejo de Bogotá. pic.twitter.com/AFtoEblUd0 — Laura Preciado (@LauraPBeltran) March 19, 2026

La periodista también lanzó fuertes críticas a la administración distrital en materia de seguridad. A través de la publicación que acompañó el video, calificó la situación como insostenible.

“¡Aquí no se puede vivir tranquilo! Su política de seguridad es una política fallida”, escribió, mencionando tanto al secretario de Seguridad como al alcalde Carlos Fernando Galán.

En su mensaje, Preciado pidió acciones concretas para enfrentar la delincuencia y cuestionó la respuesta institucional frente a las reiteradas denuncias ciudadanas.

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“Bogotá está inviable, no se puede hacer nada. Es hora de que se ponga las pilas y actúe. Hoy me salió barato, no me mataron. Pero ayer asesinaron a alguien por robarle un celular. Y así todos los días”, concluyó.

El caso se suma a otras denuncias recientes de inseguridad en la ciudad, mientras crece la presión sobre las autoridades para reforzar las medidas de prevención y control del delito en distintos sectores de la capital.

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