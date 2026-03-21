Lo que comenzó como una alerta ciudadana en medio de la música y la multitud terminó convirtiéndose en un episodio confuso durante la noche del 20 de marzo en el Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar.

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En redes sociales circuló información sobre la supuesta captura de cuatro personas señaladas de robar celulares bajo la modalidad de “cosquilleo”, lo que provocó preocupación entre los asistentes del evento.

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Según versiones iniciales, un asistente habría detectado el presunto hurto y alertado de inmediato a las autoridades, lo que permitió ubicar rápidamente a los implicados dentro del evento.

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Videos difundidos en plataformas digitales mostraban a tres hombres y una mujer siendo requeridos por uniformados, mientras algunos ciudadanos reclamaban por la desaparición de sus teléfonos móviles.

En las imágenes, los cuatro aparecían dentro de un vehículo policial, lo que reforzó la idea de que habían sido capturados en flagrancia.

El caso tomó fuerza rápidamente y muchos lo interpretaron como un nuevo golpe contra las bandas dedicadas al hurto en eventos masivos, una problemática recurrente en escenarios de alta concurrencia donde los delincuentes aprovechan la distracción de las personas.

Sin embargo, horas después, la Policía Metropolitana de Bogotá aclaró la situación y desmintió que se tratara de un caso de robo.

De acuerdo con el reporte oficial, las cuatro personas que aparecen en los videos no fueron capturadas ni judicializadas por hurto, explicó El Tiempo.

Las autoridades explicaron que no existían pruebas de que hubieran cometido algún delito ni registraban antecedentes judiciales. La intervención policial, según indicaron, se produjo por comportamientos agresivos hacia otros asistentes, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Ante esta situación, los implicados fueron trasladados a un Centro de Traslado por Protección (CTP), una medida que se aplica cuando se considera que una persona puede representar un riesgo para sí misma o para los demás.

Este procedimiento no implica una captura formal, sino una acción preventiva para evitar alteraciones del orden público o situaciones que puedan escalar en medio de eventos multitudinarios.

Luego de cumplir el tiempo establecido en el CTP, las cuatro personas recuperaron su libertad sin enfrentar cargos judiciales.

La Policía reiteró que este tipo de acciones buscan garantizar la seguridad y la convivencia, especialmente en espacios como el Festival Estéreo Picnic, donde miles de personas se reúnen para disfrutar de la música en un ambiente que, idealmente, debería ser seguro.

El episodio deja en evidencia la rapidez con la que se difunde la información en redes sociales, así como la importancia de verificar los hechos antes de sacar conclusiones.

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