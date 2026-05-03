Shakira brilló en la playa de Copacabana en Río de Janeiro este sábado 2 de mayo, en un hito histórico para la industria musical global. La artista ofreció un espectáculo gratuito que rompió récords de asistencia y capturó la atención de millones de personas.

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Desde las primeras horas de la mañana, el icónico sector brasileño recibió a miles de fanáticos provenientes de diversos países. La expectativa creció durante todo el día hasta que la artista colombiana apareció ante una multitud verdaderamente impresionante.

El evento integró de manera magistral la música contemporánea con el talento local y poderosos mensajes de independencia. Medios internacionales y locales como ‘O Globo’, replicados por El Tiempo, resaltaron la magnitud logística de esta presentación que ya es leyenda en Brasil.

Shakira demostró su respeto por la cultura anfitriona al invitar al escenario a Caetano Veloso y María Bethânia. Estas leyendas de la música popular brasileña compartieron momentos de gran valor simbólico con la barranquillera ante un público emocionado.

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En su primera colaboración de la noche, la cantante interpretó ‘O Leãozinho’ junto a Caetano Veloso. Shakira cantó en portugués y logró una comunicación profunda con los asistentes locales, quienes celebraron su dominio del idioma y su versatilidad vocal.

Posteriormente, María Bethânia se unió al espectáculo para dar vida a la canción ‘O que é, o que é’, de Gonzaguinha. Este segmento se convirtió en uno de los puntos más sentimentales del concierto, acompañado por el coro masivo de la playa.

La presencia de estas figuras ya generaba rumores desde el ensayo público efectuado la noche anterior. Sin embargo, verlos juntos en la presentación oficial superó todas las expectativas de los seguidores que llenaron cada rincón de la arena carioca.

La intérprete también dio paso a la estrella Ivete Sangalo, a quien introdujo como “una mujer que representa a Brasil”. Juntas interpretaron el clásico ‘País Tropical’, de Jorge Ben Jor, inyectando una energía vibrante que puso a bailar a toda la costa.

Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, confirmó el éxito rotundo del evento a través de su cuenta oficial en X. El mandatario informó que el show de Shakira congregó a 2 millones de personas en la playa de Copacabana.

Cavaliere enfatizó que estos datos son oficiales y cuentan con el respaldo de Riotur y la propia administración municipal. Esta cifra sitúa al concierto entre los más concurridos en la historia reciente de la ciudad y de la música latina.

Durante el desarrollo del show, la artista colombiana aprovechó para enviar un mensaje que impactó a la audiencia y se viralizó rápidamente. Sus palabras en portugués reflejaron una realidad social profunda que conectó directamente con las mujeres presentes.

“Brasil tiene más de 20 millones de mujeres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar cada día para sostener a su familia. Yo soy una de ellas”, manifestó Shakira con firmeza. El público respondió con una ovación ante esta declaración de sororidad.

Al interpretar su éxito ‘She Wolf’, la cantante retomó los conceptos de libertad que han marcado su trayectoria actual. Desde la tarima lanzó una interrogante que provocó una reacción ensordecedora: “¿Dónde están las lobas esta noche?”.

Ese instante fue precedido por la lectura de “Los 10 mandamientos de una loba”. Este manifiesto funcionó como un recordatorio del poder femenino y la autonomía que la artista promueve activamente en cada una de sus producciones discográficas más recientes.

El cierre de la jornada llegó con la interpretación de ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’. Mientras el cielo de Copacabana se iluminaba con pirotecnia, la multitud despidió a la estrella entre gritos, cánticos y aullidos de agradecimiento.

Una diferencia clave respecto a los conciertos previos de Madonna o Lady Gaga fue la transmisión. En esta oportunidad, el evento se emitió sin retraso televisivo, permitiendo que el mundo entero viviera la experiencia en tiempo real y sin censura.

Este megaconcierto del 2 de mayo de 2026 se consolidó como el mayor evento de la carrera de Shakira. Su impacto cultural y la impresionante cifra de asistentes aseguran que esta noche en Copacabana sea recordada por muchas décadas.

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