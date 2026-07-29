La temporada para presentar la declaración de renta de personas naturales en Colombia comenzará el 12 de agosto y se extenderá hasta el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario de la Dian.

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Están obligados a declarar quienes durante el año gravable 2025 hayan superado al menos uno de los topes establecidos, como un patrimonio bruto superior a $211.792.500, ingresos, consumos, compras o movimientos financieros mayores a $65.891.000.

Presentar la declaración no significa necesariamente pagar impuesto, ya que en algunos casos el resultado puede ser un saldo de cero.

Uno de los aspectos que más inquieta a los contribuyentes es el costo de contratar un contador.

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Los honorarios varían según la complejidad del caso: las declaraciones más sencillas pueden costar entre $150.000 y $500.000, mientras que las intermedias oscilan entre $400.000 y $1,2 millones.

Para personas con altos patrimonios, activos en el exterior o planeación tributaria avanzada, los valores pueden ubicarse entre $1,5 millones y $3,5 millones, e incluso superar los $2 millones en casos de auditorías o procesos complejos.

La Dian recomienda preparar con anticipación documentos como certificados de ingresos, retenciones, extractos bancarios, información de bienes, vehículos e inversiones.

Además, expertos aconsejan acudir a contadores con experiencia, ética profesional y conocimiento de la normativa para evitar errores, sanciones o inconvenientes durante el proceso de declaración.

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