El anuncio de Iván Cepeda sobre la creación de un ‘Gabinete por la Vida’ ya despertó las primeras reacciones políticas. El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, cuestionó duramente la iniciativa y aseguró que el único gabinete que tendrá validez será el que conforme el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

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La declaración se produjo durante una entrevista en medio de la jornada de posesión del nuevo Gobierno, cuando un periodista de Semana le preguntó al congresista por el anuncio de Cepeda y por la posible confusión que podría causar hablar de un gabinete alterno mientras se produce el cambio de administración.

Rodríguez respondió con una crítica directa.

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“Bueno, eso suena más a ‘Sábados felices’. Esto es ridículo, esto es un circo”, afirmó el senador.

El congresista sostuvo que el presidente de Colombia es Abelardo de la Espriella y que, por tanto, será él quien designe a los integrantes de su gabinete.

“El presidente electo es Abelardo de la Espriella y el gabinete es el que va a colocar Abelardo de la Espriella. Lo demás es un circo”, aseguró.

Estas son sus declaraciones:

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Senador cuestionó el sustento jurídico de la propuesta de Iván Cepeda

Rodríguez también puso en duda la base jurídica del ‘Gabinete por la Vida’ anunciado por Cepeda.

“No tiene ningún sustento jurídico”, afirmó el senador durante la entrevista.

A continuación, planteó incluso que habría que analizar si la iniciativa podría tener alguna consecuencia desde el punto de vista penal, aunque dejó claro que se trataría de un asunto que tendría que ser estudiado.

“Toca mirar si en algún momento estaría incurriendo en algún delito. Tocaría estudiarlo”, dijo.

Las declaraciones de Rodríguez contrastan con el planteamiento hecho horas antes por Cepeda, quien anunció que el denominado ‘Gabinete por la Vida’ contará con el concurso de los actuales ministros y ministras y tendrá como objetivo controvertir las políticas del Gobierno de De la Espriella.

Cepeda también aseguró que su sector no responderá con violencia y que mantendrá la movilización, aunque dejó abierta la posibilidad de participar en un eventual diálogo y acuerdo nacional.

Germán Rodríguez recordó que Gustavo Petro tuvo que ser aceptado

Durante la conversación, el periodista de Semana le planteó a Rodríguez un escenario ocurrido cuatro años atrás: la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, pese a que sectores políticos no compartían su triunfo electoral.

El senador coincidió con la idea de que los resultados electorales deben ser respetados.

“Es así. Gustavo Petro, horroroso gobierno, tocó aceptarlo”, manifestó Rodríguez.

El congresista agregó que, pese a sus diferencias con la administración anterior, los sectores políticos tuvieron que reconocer a Petro como presidente y aceptar a los funcionarios que integraron su Gobierno.

Con ese argumento, Rodríguez insistió en que el nuevo Gobierno debe ser reconocido y que la conformación del gabinete corresponde solamente al presidente De la Espriella.

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