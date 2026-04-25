Viajar a Europa ya no será tan sencillo para los colombianos como en años anteriores, luego de que varios países del continente y la Unión Europea ajustaran sus políticas migratorias para endurecer controles. Estas medidas buscan frenar la migración irregular y reforzar la seguridad, lo que ha traído cambios importantes para quienes desean viajar por turismo, negocios o con planes de quedarse.

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En medio de este panorama, las cifras muestran una reducción en los cruces irregulares hacia Europa, lo que respalda la efectividad de las nuevas políticas, aunque también ha encendido alertas por sus efectos en los migrantes. Las decisiones se han tomado tanto a nivel del bloque europeo como en reformas individuales de cada país.

Estos son algunos de los cambios más importantes que deben tener en cuenta los colombianos:

Colombia declarado país seguro por la Unión Europea: esto implica que las solicitudes de asilo tendrán procesos más rápidos, pero con mayores probabilidades de rechazo.

Visa para colombianos en Reino Unido: desde 2024, los colombianos deben tramitar visa para ingresar como visitantes, con costos adicionales y más requisitos.

Sistema de Entradas y Salidas (SES): de implementó un registro biométrico que controla entradas y salidas del espacio Schengen.

Autorización de viaje ETIAS: derá obligatoria desde 2026 incluso para viajes cortos, con trámite en línea y pago previo.

Deportación a terceros países: Europa podrá enviar migrantes a países distintos al de origen si son considerados seguros.

Portugal endurece la reunificación familiar: ahora exige más tiempo de residencia y mayores requisitos económicos.

Ley de Extranjería en España: facilita algunos procesos como el arraigo, pero también redefine condiciones de permanencia.

Regularización extraordinaria en España: permitirá a miles de migrantes acceder a residencia si cumplen ciertos requisitos.

Reforma del sistema de asilo del Reino Unido: reduce beneficios y amplía el tiempo para obtener residencia permanente.

Endurecimiento de visados en la Unión Europea: se podrán imponer restricciones a países que no cooperen en temas migratorios.

Cambios en nacionalidad en Portugal: se busca limitar el acceso a la ciudadanía para hijos de migrantes.

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En general, estos ajustes marcan un cambio de rumbo en Europa, donde ahora el control migratorio es más estricto y los requisitos son más exigentes, lo que obliga a los colombianos a planear mejor sus viajes y cumplir con nuevas condiciones.

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