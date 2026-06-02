Sofía Cácerez, fundadora de Bendita Moda, explicó en diálogo con Pulzo cómo este hub de servicios se ha convertido en una plataforma clave para apoyar a marcas emergentes de moda en Latinoamérica.

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La empresaria señaló que el proyecto nació al identificar una necesidad recurrente en el sector: más que consultorías tradicionales, las marcas necesitaban equipos capaces de ejecutar estrategias y acompañar el crecimiento de los negocios en el día a día.

Según explicó, Bendita Moda funciona como un hub de servicios especializado en moda, que integra áreas como finanzas, mercadeo, operaciones y comercial, con el objetivo de ofrecer soluciones de manera transversal.

Cácerez aseguró que muchos emprendedores cuentan con talento creativo, pero carecen de estructura empresarial, mientras que otros tienen visión de negocio, pero no dominan el componente creativo. Por eso, la compañía busca equilibrar ambos aspectos.

La fundadora relató que su experiencia trabajando desde la universidad con marcas de moda le permitió descubrir el vacío existente en el mercado.

Comentó que muchas empresas invertían en consultorías y cursos, pero no lograban implementar las estrategias por falta de capacidad operativa. “Era como tener un Ferrari de información parqueado sin saber manejarlo”, afirmó.

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En cuanto a los errores más frecuentes de los emprendedores, destacó la falta de integración entre áreas como ventas, marketing, finanzas y operaciones. Explicó que muchas marcas venden bien, pero no generan utilidades por problemas en costos, márgenes o fallas con proveedores.

Cácerez también habló de BM Fashion School, una plataforma digital creada para formar emprendedores de moda mediante módulos y asesorías personalizadas.

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Indicó que la iniciativa ya cuenta con más de 45 miembros activos de varios países y ha logrado expandirse a mercados como México, Chile, Estados Unidos y Centroamérica.

Finalmente, resaltó el crecimiento de Colombia dentro de la industria de la moda en Latinoamérica. Aseguró que eventos como Bogotá Fashion Week y Colombiamoda han fortalecido la imagen del país y convertido a Colombia en un referente regional gracias al talento, la preparación de las marcas y el trabajo conjunto de toda la industria.

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