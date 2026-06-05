Un video difundido en redes sociales mostró un enfrentamiento verbal entre seguidores de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella en Bogotá, al frente de la sede de campaña del abogado en Teusaquillo.

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(Vea también: “Vamos a quitarle los subsidios a la ‘primera línea'”: De la Espriella dice qué hará con esa plata)

Las imágenes comenzaron a circular horas después de una jornada de manifestaciones en la capital a favor del candidato del Pacto Histórico. En medio de los hechos, integrantes del equipo político de De la Espriella denunciaron agresiones contra algunos de sus seguidores.

Según versiones conocidas por medios de comunicación, uno de los episodios más delicados involucró a un joven que terminó inconsciente y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

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Testigos señalaron que, además de ser golpeado, al afectado le habrían lanzado una sustancia en polvo cuya naturaleza aún no ha sido establecida por las autoridades.

Video registró momentos de tensión frente a sede de Abelardo De la Espriella

Las grabaciones compartidas en redes sociales muestran discusiones entre asistentes y momentos de confusión en el lugar. En una de ellas se escucha que una de las personas que estaba en la sede habría sacado un arma, lo que provocó pánico y reclamos de los manifestantes.

El propio Abelardo de la Espriella rechazó los hechos, habló de vandalismo y solicitó que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido. Asimismo, desde la campaña insistieron en la importancia de garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en actividades políticas.

El caso ocurre en la recta final de la campaña presidencial, un periodo en el que se han multiplicado los eventos públicos, las concentraciones y las movilizaciones de simpatizantes de diferentes candidaturas.

Cómo presidente de la República le solicito al señor Abelardo de la Espriella poner fin al díscurso del odio. Si no se responsabiliza de la.palabra va hacer matar a la ciudadanía colombiana como en el pasado. Nadie en campaña debe ir armado, el debate político es sobre… pic.twitter.com/uBiqOVn2t6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2026

Presidente Gustavo Petro hizo llamado a campañas presidenciales

Los incidentes también provocaron la reacción del presidente Gustavo Petro, y lanzó un llamado directo a Abelardo de la Espriella para que contribuya a reducir la tensión que rodea la campaña presidencial.

“Como presidente de la República le solicito al señor Abelardo de la Espriella poner fin al discurso del odio”, escribió el mandatario, quien advirtió sobre los riesgos de que la confrontación política escale a escenarios de violencia.

En su mensaje, Petro sostuvo que quienes participan en la contienda electoral deben actuar con responsabilidad frente a sus declaraciones y aseguró que el debate democrático debe desarrollarse mediante argumentos y no mediante la fuerza. Además, insistió en que ningún integrante de las campañas debería portar armas durante actividades políticas.

“Invito a las dos campañas a construir un comité para la tranquilidad ciudadana que haga que el país defina su futuro con tranquilidad”; agregó el mandatario desde su cuenta de X.

El jefe de Estado también propuso la creación de un comité integrado por representantes de las dos campañas presidenciales con el fin de promover la tranquilidad ciudadana durante las semanas previas a las elecciones.

Para el mandatario, este espacio serviría para identificar focos de tensión y ayudar a prevenir nuevos episodios de confrontación. Sin embargo, no se pronunció sobre el joven que resultó herido luego de una presunta agresión por parte de los manifestantes.

En la imágenes no se ve la sede de campaña de Abelardo. Se ve todo lo contrario. La secretaria de miente y genera más violencia. https://t.co/tQXcfTmEqT — John González 🇨🇴🇯🇴 (@johnjairogonz13) June 5, 2026

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: