La recta final hacia la segunda vuelta presidencial se puso aún más picante. El abogado y aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, sacudió la agenda política al proponer una drástica revisión a la permanencia de Colombia en los organismos multilaterales más importantes del planeta.

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Durante una extensa entrevista de dos horas en el programa Vélez por la Mañana y Canal 1, el líder del movimiento ‘Defensores por la Patria’ dejó claro que la política exterior del país daría un giro de 180 grados si llega a ganar las elecciones.

De la Espriella aseguró que una de sus primeras tareas al iniciar su mandato sería poner bajo la lupa la participación de Colombia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de los Estados Americanos (OEA). ¿La razón? El candidato considera que el beneficio real de estos entes es mínimo frente al millonario costo que le representan al Estado.

Aunque aclaró que no es una decisión completamente tomada, no ocultó hacia dónde se inclina su balanza de gobierno:

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“No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, disparó el aspirante.

El plan del abogado barranquillero es simplificar al máximo la estructura del Estado. Según explicó, el dinero que el país se ahorraría al romper lazos con estos organismos internacionales sería redireccionado inmediatamente a financiar programas sociales de impacto interno y a robustecer las inversiones dentro del territorio nacional.

El otro punto que encendió la entrevista fue la polémica por la camiseta de la Selección Colombia. Pese a que un juez de Bogotá emitió una medida cautelar provisional que le prohíbe a él y a su partido exhibir la prenda en actos de proselitismo, De la Espriella apareció en televisión luciendo la camiseta amarilla de la ‘Tricolor’.

Lejos de mostrarse conciliador, el candidato tildó la orden judicial de “ilegal” y cantó su absoluta rebeldía ante las cámaras:

Desafío a la justicia: Aseguró que continuará usando la camiseta oficial en sus correrías y que está completamente dispuesto a asumir las consecuencias legales de desobedecer al despacho.

Contraataque legal: Anunció formalmente que demandará al juez que emitió el veto, bajo el argumento de que ponerse la prenda es una manifestación ciudadana libre y voluntaria.

Espaldarazo clave: La campaña se aferró a un pronunciamiento del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quirós, quien recordó que la camiseta no es un símbolo patrio oficial y que, bajo los precedentes del tribunal, las campañas no tienen restricciones para usarla.

Para rematar, el candidato presidencial denunció públicamente una presunta estrategia de compra de votos a gran escala que se estaría cocinando de cara al definitivo balotaje, poniendo la lupa especialmente sobre lo que pueda pasar en la región Caribe.

En medio de esa alerta, De la Espriella soltó otro dato llamativo: afirmó que funcionarios del gobierno de los Estados Unidos ya habrían advertido sobre duras sanciones contra cualquiera que intente interferir o alterar el proceso democrático en Colombia. Por ello, celebró que las autoridades norteamericanas hagan un acompañamiento estricto para vigilar las votaciones.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: