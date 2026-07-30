Por: Portal Bogotá

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Bogotá está próxima a celebrar sus 488 años de fundación y, para conmemorar esta fecha, se llevará a cabo un evento especial: un recorrido patrimonial en bicicleta que tendrá lugar el 6 de agosto de 2026. Según Bogotá.gov.co, la ruta recorrerá las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, iniciando en el Parque Timiza desde las 8:00 a. m. y finalizando en el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Esta actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa y cuenta con un número limitado de cupos.

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A lo largo del recorrido, usted podrá explorar lugares emblemáticos, procesos comunitarios y transformaciones urbanas de estos dos sectores del sur de Bogotá. El objetivo, de acuerdo con la información oficial, es reconocer el patrimonio como una construcción viva, que no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también permite comprender la diversidad cultural de la ciudad. De esta manera, el evento va más allá de una simple jornada de ciclismo, convirtiéndose en una verdadera experiencia de aprendizaje acerca de las luchas, historias y formas de organización de las comunidades que han contribuido a edificar la capital desde sus barrios más populares.

El recorrido finaliza en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, un espacio dedicado a dar visibilidad a las experiencias y luchas de quienes han participado en la consolidación del sur de Bogotá. Esto adquiere especial relevancia en el cumpleaños de Bogotá, ya que reconoce que la historia de la ciudad también se narra a través de las voces y relatos de sus comunidades, resaltando la importancia del trabajo colectivo y la autogestión.

Tal como indica la invitación, los cupos disponibles son limitados y es indispensable completar el formulario de inscripción antes del evento. Además, se recomienda asistir con la bicicleta en buen estado y utilizar casco. De acuerdo con las recomendaciones, cada participante deberá hacerse cargo del costo del pasaje en TransMiCable y se sugiere llevar hidratación y ropa cómoda. Las bicicletas permanecerán bajo cuidado en el Parque El Tunal durante la actividad.

Este recorrido, además, hace parte de una programación más amplia de actividades culturales que celebran el aniversario de la ciudad, tal como lo evidencia la agenda oficial para el mes de agosto.

¿Cómo inscribirse al recorrido en bicicleta por el cumpleaños de Bogotá?

Para participar en el recorrido patrimonial, es necesario diligenciar un formulario de inscripción previa. Según Bogotá.gov.co, la inscripción es gratuita, pero los cupos son limitados. El formulario puede completarse en la página oficial brindada por la organización del evento.

¿Qué es el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Bogotá?

El Museo de la Ciudad Autoconstruida, de acuerdo con la información suministrada, es un espacio dedicado a visibilizar las experiencias, luchas y formas de organización de las comunidades que han trabajado en la construcción colectiva del sur de Bogotá. Se trata de un lugar donde se reconoce y celebra la historia comunitaria de la ciudad desde sus barrios populares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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